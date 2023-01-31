Vasco perde para o Volta Redonda e frustra a torcida no Kleber Andrade

O Vasco da Gama foi derrotado pelo Volta Redonda por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (30), no Kleber Andrade, em Cariacica. O jogo, válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca, foi um banho de água fria para os mais de 19 mil torcedores que lotaram o estádio capixaba para apoiar o time cruz-maltino.
Foi a primeira derrota do Vasco, que soma cinco pontos, em quatro jogos disputados, e está na sexta colocação no Carioca. Já o Volta Redonda pulou para a vice-liderança, com 10 pontos — um a menos que o líder Flamengo.
A próxima partida do Vasco no campeonato será contra o Resende, na próxima quinta-feira (2), em São Januário. Já o Volta Redonda recebe o Fluminense, também na quinta-feira (2), no Estádio Raulino de Oliveira.
O JOGO
A primeira etapa não foi favorável ao mandante da partida. O Vasco até começou bem, tendo bom ímpeto e tomando a iniciativa do jogo. No entanto, o gol não veio e acabou deixando o time ansioso. Já o Volta Redonda foi cirúrgico e aproveitou muito bem as duas únicas oportunidades de gol.
O primeiro gol do Voltaço saiu aos 24 minutos. Em contra-ataque, Lelê tentou a jogada dentro da área, e a zaga do Vasco afastou mal. A bola sobrou para Ricardo Sena, que chutou forte, surpreendendo Ivan.
O gol sofrido desconcentrou o Vasco, que levou o segundo aos 34. O estreante Jair bobeou e perdeu a bola para Dudu, que deu passe preciso para Lelê, dentro da área, tocar na saída do goleiro Ivan.
Na volta do intervalo, a tônica foi parecida com o final do primeiro tempo. O cruz-maltino se precipitou na conclusão das jogadas, sendo muito afoito no último passe e errando muitos passes. O visitante buscava o contra-ataque e incomodava quando podia.
Até que, aos 12 minutos, Gabriel Pec recebeu passe de Léo na entrada da área e acertou um belo chute colocado. Com isso, o Vasco se lançou ao ataque em busca do empate. E a oportunidade veio aos 30 minutos. Pedro Raul sofreu pênalti do goleiro Jefferson. O próprio atacante vascaíno cobrou, mas o goleiro do Volta Redonda defendeu, assegurando a vitória.
O Vasco jogou com Ivan; Puma Rodríguez, Robson Bambu (Miranda), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Erick Marcus), Jair (Galarza) e Alex Teixeira (Eguinaldo); Figueiredo, Gabriel Pec (Vinicius Paiva) e Pedro Raul.