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Leonel Ximenes

Maior streamer do mundo vai mostrar estádio do ES

Jogo do Vasco na próxima segunda-feira será uma oportunidade para projetar o Espírito Santo

Públicado em 

26 jan 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Campeonato carioca
O streamer Casimiro está transmitindo os jogos de Vasco e Botafogo, como mandantes, no Campeonato Carioca 2023 Crédito: Reprodução/Twitch
A partida entre Vasco e Volta Redonda, pela quinta rodada da Taça Guanabara, na próxima segunda-feira (30), será realizada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. E terá um forte reforço: o maior streamer do mundo de esportes, Casimiro, vai transmitir a partida ao vivo.
A audiência de Casimiro, que é vascaíno fanático, promete ser lá em cima. A estreia do time cruz-maltino no campeonato, contra o Madureira, rendeu 2,5 milhões de visualizações somente no YouTube. Portanto, é uma grande oportunidade para que o Kleber Andrade seja exibido para o mundo todo - inclusive Cachoeiro, é claro.
Cazé, como é conhecido, faz comentários que rendem os chamados cortes, que atraem mais audiência após as transmissões. É esperado que o streamer faça alguma observação do Espírito Santo, sempre marcada pelo seu bom humor.

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Na última vez que o Vasco esteve no Espírito Santo, no Kleber Andrade, houve motivo para alegria. Foi em 25 de janeiro de 2020, na partida contra o Boavista, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Vitória de 1 a 0, com gol de Germán Cano, que atualmente está no Fluminense.
O canal de Casimiro (CazéTV) no YouTube conseguiu os direitos de transmissão dos jogos do Vasco e do Botafogo, como mandantes, no Campeonato Carioca.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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