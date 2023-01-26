Maior streamer do mundo vai mostrar estádio do ES

A partida entre Vasco e Volta Redonda
, pela quinta rodada da Taça Guanabara, na próxima segunda-feira (30), será realizada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. E terá um forte reforço: o maior streamer do mundo de esportes, Casimiro
, vai transmitir a partida ao vivo.
A audiência de Casimiro, que é vascaíno fanático, promete ser lá em cima. A estreia do time cruz-maltino no campeonato, contra o Madureira, rendeu 2,5 milhões de visualizações somente no YouTube. Portanto, é uma grande oportunidade para que o Kleber Andrade seja exibido para o mundo todo - inclusive Cachoeiro, é claro.
Cazé, como é conhecido, faz comentários que rendem os chamados cortes, que atraem mais audiência após as transmissões. É esperado que o streamer faça alguma observação do Espírito Santo, sempre marcada pelo seu bom humor.
O canal de Casimiro (CazéTV) no YouTube conseguiu os direitos de transmissão dos jogos do Vasco e do Botafogo, como mandantes, no Campeonato Carioca.