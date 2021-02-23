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Leonel Ximenes

Funerária em Vitória vende caixões de time de futebol. Tem do Vasco

Caixão com o escudo do Flamengo é o mais vendido; cada unidade custa R$ 2,8 mil

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 12:02

Públicado em 

23 fev 2021 às 12:02
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Caixão com escudo do Vasco em exposição na funerária
Caixão com escudo do Vasco em exposição na funerária Crédito: Carlos Alberto Silva
“Flamengo até morrer.” “Sou Vasco até o fim.” “Vou com o Flu até o final.” “Sou Bota para sempre.” Essas declarações extremas de amor soam comuns entre os torcedores de futebol mais fanáticos, mas é possível demonstrar também essa paixão até na hora da morte. Como? Que tal um caixão com o escudo do seu time querido? Sim, temos. Ou melhor, uma funerária de Vitória tem.
Localizada estrategicamente ao lado do Departamento Médico-Legal (DML) de Vitória, a Funerária Santa Luíza é o caminho final (sem trocadilho) para quem quer expressar amor pelo seu time de coração mesmo na hora da morte. A loja oferece caixões com escudos de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo.
Prestes a ser mais uma vez campeão brasileiro, o Flamengo também lidera a venda de caixões com o escudo do clube. Na semana passada, chegaram a faltar unidades com o símbolo rubro-negro na loja, mas o estoque já foi prontamente restabelecido.

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Segundo Jaílson Florêncio Ribeiro, gerente da funerária, os rivais do rubro-negro vendem menos e ele preferiu não estabelecer uma ordem de classificação entre Vasco, Flu e Bota. O certo é que, nessa disputa póstuma, o Fla também é campeão.
Jaílson explica que começou a vender os caixões temáticos há dois anos. “Algumas pessoas pediram”, lembra. Segundo ele, os clientes desse produto especial são os torcedores mais fanáticos, que acabam sendo homenageados pela família após a morte do seu ente querido.
Os caixões de time de futebol custam R$ 2,8 mil, cada unidade. De madeira e forrado com cetim, são classificados como de padrão semiluxo.

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Portanto, o caixão temático é mais uma opção para o torcedor demonstrar o amor pelo seu time na despedida deste mundo.
E por falar em despedida, o Bota já deu adeus à Série A do Brasileirão e, ao que tudo indica, o Vasco vai pelo mesmo caminho. Se bem que o time de São Januário ainda tem uma chance mínima de sobreviver. Mas aí o assunto sai da esfera terrena e entra no campo do milagre.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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