Funerária em Vitória vende caixões de time de futebol. Tem do Vasco

Caixão com escudo do Vasco em exposição na funerária Crédito: Carlos Alberto Silva

“Flamengo até morrer.” “Sou Vasco até o fim.” “Vou com o Flu até o final.” “Sou Bota para sempre.” Essas declarações extremas de amor soam comuns entre os torcedores de futebol mais fanáticos, mas é possível demonstrar também essa paixão até na hora da morte. Como? Que tal um caixão com o escudo do seu time querido? Sim, temos. Ou melhor, uma funerária de Vitória tem.

Localizada estrategicamente ao lado do Departamento Médico-Legal (DML) de Vitória, a Funerária Santa Luíza é o caminho final (sem trocadilho) para quem quer expressar amor pelo seu time de coração mesmo na hora da morte. A loja oferece caixões com escudos de Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo.

Prestes a ser mais uma vez campeão brasileiro , o Flamengo também lidera a venda de caixões com o escudo do clube. Na semana passada, chegaram a faltar unidades com o símbolo rubro-negro na loja, mas o estoque já foi prontamente restabelecido.

Segundo Jaílson Florêncio Ribeiro, gerente da funerária, os rivais do rubro-negro vendem menos e ele preferiu não estabelecer uma ordem de classificação entre Vasco, Flu e Bota. O certo é que, nessa disputa póstuma, o Fla também é campeão.

Jaílson explica que começou a vender os caixões temáticos há dois anos. “Algumas pessoas pediram”, lembra. Segundo ele, os clientes desse produto especial são os torcedores mais fanáticos, que acabam sendo homenageados pela família após a morte do seu ente querido.

Os caixões de time de futebol custam R$ 2,8 mil, cada unidade. De madeira e forrado com cetim, são classificados como de padrão semiluxo.

Portanto, o caixão temático é mais uma opção para o torcedor demonstrar o amor pelo seu time na despedida deste mundo.