Resto de caixão é deixado em frente a cemitério em São José do Calçado

Restos de caixão são deixados em frente a cemitério em São Jose do Calçado Crédito: Andréa Siqueira

Os restos de madeira e tecido de um caixão deixado ao lado de um poste, em frente ao cemitério de São José do Calçado , no Sul do Espírito Santo, deixaram os moradores indignados com a cena. O caso aconteceu na noite do último domingo (24).

Para a moradora Andréa Siqueira, que registrou a situação, a cena causou espanto. “Fotografei isso na noite de domingo e postei. Outras pessoas também acharam aquilo o cúmulo. Uma falta de respeito com a família. Hoje, passei lá e já foi limpo. Nunca tinha visto isso aqui”, disse.

O cemitério fica na região central da cidade. Procurado pela reportagem, o chefe de gabinete da prefeitura de São José do Calçado, Cláudio Canova, lamentou o caso e explicou que o coveiro fez a limpeza do túmulo para outro sepultamento e descartou o material durante a noite para recolhimento do carro de lixo. Os restos mortais são separados e colocados de volta no túmulo.

Ele ainda afirmou que o funcionário foi advertido sobre o ato e que foi aberto um procedimento administrativo para apuração do fato. O caixão foi recolhido, segundo Canova, na segunda-feira (25).