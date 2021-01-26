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Resto de caixão é deixado em frente a cemitério em São José do Calçado

Para a moradora Andréa Siqueira, que registrou a situação, a cena causou espanto. As imagens circularam nas redes sociais de moradores da cidade e causaram indignação
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 jan 2021 às 19:23

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 19:23

Restos de caixão são deixados em frente a cemitério em São Jose do Calçado
Restos de caixão são deixados em frente a cemitério em São Jose do Calçado Crédito: Andréa Siqueira
Os restos de madeira e tecido de um caixão deixado ao lado de um poste, em frente ao cemitério de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, deixaram os moradores indignados com a cena. O caso aconteceu na noite do último domingo (24).
Para a moradora Andréa Siqueira, que registrou a situação, a cena causou espanto. “Fotografei isso na noite de domingo e postei. Outras pessoas também acharam aquilo o cúmulo. Uma falta de respeito com a família. Hoje, passei lá e já foi limpo. Nunca tinha visto isso aqui”, disse.
O cemitério fica na região central da cidade. Procurado pela reportagem, o chefe de gabinete da prefeitura de São José do Calçado, Cláudio Canova, lamentou o caso e explicou que o coveiro fez a limpeza do túmulo para outro sepultamento e descartou o material durante a noite para recolhimento do carro de lixo. Os restos mortais são separados e colocados de volta no túmulo.
Ele ainda afirmou que o funcionário foi advertido sobre o ato e que foi aberto um procedimento administrativo para apuração do fato. O caixão foi recolhido, segundo Canova, na segunda-feira (25).
O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) determina que os resíduos de cemitério não podem ser descartados no lixo comum. Os resíduos sólidos, não humanos, deverão ter destinação ambiental adequada, em centrais de tratamento de resíduos licenciados.

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