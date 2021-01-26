Prefeituras começam a aplicar vacina de Oxford a partir desta terça (26)

Frasco da vacina produzida na Índia pela Oxford em parceria com a AstraZeneca Crédito: William Caldeira/Secom PMVV

Vitória e Vila Velha já iniciaram nesta terça-feira (26) a imunização com as doses da vacina desenvolvida pela Oxford em parceira com a AstraZeneca.

A Capital recebeu 7.390 doses da vacina da Oxford/AstraZeneca , de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus). A primeira aplicação aconteceu na manhã desta terça-feira, na Unidade Básica de Saúde Forte São João. Ana Cristina Almeida Machado, de 54 anos, técnica de Enfermagem da unidade, foi a primeira imunizada do município.

Já Vila Velha, que recebeu 6.180 unidades do imunizante da Oxford/AstraZeneca , realiza a vacinação simultaneamente em quatro unidades de saúde do município, em Ponta da Fruta, Coqueiral de Itaparica, Araçás e Jaburuna. A enfermeira Ana Cláudia Souza, da unidade de Araçás, foi uma das primeiras a receber a dose do imunizante no município.

Vila Velha aplica primeira dose da vacina da Oxford/AstraZeneca em enfermeira de Unidade de Saúde Crédito: Fernando Madeira

A Serra confirmou que recebeu 5.410 doses da vacina de Oxford, mas não deu prazo para iniciar a aplicação. Segundo a prefeitura, a imunização de idosos com a fórmula da Coronavac ainda está acontecendo nas casas de repouso do município. Já a prefeitura de Cariacica confirmou que recebeu 3.220 doses da vacina da Oxford, mas também não deu prazo para começar a imunização.

Já a prefeitura de Fundão informou que ainda não recebeu as unidades da Oxford/AstraZeneca. A prefeitura de Guarapari não respondeu à A Gazeta sobre o recebimento das doses.

A Secretaria do Estado de Saúde ( Sesa ) informou que as 35,5 mil doses da vacina da Oxford/AstraZeneca começaram a ser distribuídas nesta segunda-feira (25) e que dez municípios capixabas receberão os imunizantes. Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, Danielle Grillo, por conta do pequeno número de doses da vacina disponibilizados até o momento, foram priorizados os maiores municípios do Estado.

"Trabalhamos com o ideal de perda zero por se tratar de um insumo escasso, por isso precisamos, estrategicamente falando, otimizar os imunizantes da Oxford-AstraZeneca em municípios maiores, devido ao tempo de validade de cada frasco. O objetivo é que quando a produção passar a ser feita pela Fiocruz, consigamos ampliar para os demais municípios, pois com a produção nacional, conseguiremos diminuir de 10 para 5 doses cada frasco, dando mais otimização ao produto”, explicou.

VACINAÇÃO NO ES

vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo começou no último dia 18, com a chegada ao Estado de mais de 100 mil doses da Coronavac, para a imunização do grupo prioritário, que inclui profissionais da Saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, indígenas, idosos e deficientes que vivem em casas de repouso.

O Espírito Santo também recebeu um novo lote de 16.200 doses da vacina Coronavac , produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Os imunizantes contra a Covid-19 foram transportados em um voo comercial da Latam, que saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e pousou no Aeroporto de Vitória por volta das 19h20 desta segunda-feira (25). De lá foram encaminhadas para a rede de frios da Sesa.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o novo lote da Coronavac dará continuidade à vacinação dos grupos prioritários já definidos. "As doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria da Saúde (Sesa), em Vitória, para serem distribuídas às Regionais da Saúde e municípios a partir desta terça-feira (26)", informou, em nota.