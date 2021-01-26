Prefeituras começam a aplicar vacina de Oxford a partir desta terça (26)

As doses da vacina de Oxford, que chegaram ao Espírito Santo no último domingo (24), começaram a ser aplicadas pelas prefeituras nos profissionais da Saúde, que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, a partir desta terça-feira (26). Ao todo, o lote repassado ao Espírito Santo pelo governo federal tem 35,5 mil frascos do imunizante fabricado na Índia.
Vitória e Vila Velha já iniciaram nesta terça-feira (26) a imunização com as doses da vacina desenvolvida pela Oxford em parceira com a AstraZeneca.
A Capital recebeu 7.390 doses da vacina da Oxford/AstraZeneca, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus). A primeira aplicação aconteceu na manhã desta terça-feira, na Unidade Básica de Saúde Forte São João. Ana Cristina Almeida Machado, de 54 anos, técnica de Enfermagem da unidade, foi a primeira imunizada do município.
Já Vila Velha, que recebeu 6.180 unidades do imunizante da Oxford/AstraZeneca, realiza a vacinação simultaneamente em quatro unidades de saúde do município, em Ponta da Fruta, Coqueiral de Itaparica, Araçás e Jaburuna. A enfermeira Ana Cláudia Souza, da unidade de Araçás, foi uma das primeiras a receber a dose do imunizante no município.
A Serra confirmou que recebeu 5.410 doses da vacina de Oxford, mas não deu prazo para iniciar a aplicação. Segundo a prefeitura, a imunização de idosos com a fórmula da Coronavac ainda está acontecendo nas casas de repouso do município. Já a prefeitura de Cariacica confirmou que recebeu 3.220 doses da vacina da Oxford, mas também não deu prazo para começar a imunização.
Já a prefeitura de Fundão informou que ainda não recebeu as unidades da Oxford/AstraZeneca. A prefeitura de Guarapari não respondeu à A Gazeta sobre o recebimento das doses.
A Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) informou que as 35,5 mil doses da vacina da Oxford/AstraZeneca começaram a ser distribuídas nesta segunda-feira (25) e que dez municípios capixabas receberão os imunizantes. Segundo a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis da Sesa, Danielle Grillo, por conta do pequeno número de doses da vacina disponibilizados até o momento, foram priorizados os maiores municípios do Estado.
"Trabalhamos com o ideal de perda zero por se tratar de um insumo escasso, por isso precisamos, estrategicamente falando, otimizar os imunizantes da Oxford-AstraZeneca em municípios maiores, devido ao tempo de validade de cada frasco. O objetivo é que quando a produção passar a ser feita pela Fiocruz, consigamos ampliar para os demais municípios, pois com a produção nacional, conseguiremos diminuir de 10 para 5 doses cada frasco, dando mais otimização ao produto”, explicou.
VACINAÇÃO NO ES
A vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo começou no último dia 18, com a chegada ao Estado de mais de 100 mil doses da Coronavac, para a imunização do grupo prioritário, que inclui profissionais da Saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, indígenas, idosos e deficientes que vivem em casas de repouso.
Na sequência, um lote com vacinas da Oxford/AstraZeneca chegou ao Aeroporto de Vitória no domingo (24) e, já na segunda-feira (25), ocorreu a primeira aplicação, em Cariacica, em evento do governo do Estado. As 35,5 mil doses desse imunizante serão utilizadas para proteger 33.858 profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à Covid-19 no Espírito Santo.
O Espírito Santo também recebeu um novo lote de 16.200 doses da vacina Coronavac, produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Os imunizantes contra a Covid-19 foram transportados em um voo comercial da Latam, que saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e pousou no Aeroporto de Vitória por volta das 19h20 desta segunda-feira (25). De lá foram encaminhadas para a rede de frios da Sesa.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o novo lote da Coronavac dará continuidade à vacinação dos grupos prioritários já definidos. "As doses serão encaminhadas à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria da Saúde (Sesa), em Vitória, para serem distribuídas às Regionais da Saúde e municípios a partir desta terça-feira (26)", informou, em nota.
Atualização
26/01/2021 - 3:35
Após a publicação desta matéria, a Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) e a Prefeitura de Cariacica responderam aos questionamentos da reportagem. As informações foram incluídas, e o texto foi atualizado.