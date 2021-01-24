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Coronavírus: vacinas de Oxford chegam ao Espírito Santo

35.500 doses da vacina foram transportadas de avião em um voo que saiu às 8h35 deste domingo (24) do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 09:44

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

24 jan 2021 às 09:44
Desembarque das 35.500 doses da vacina AstraZeneca, de Oxford, que chegaram ao Aeroporto de Vitória neste domingo (24).
Desembarque das 35.500 doses da vacina AstraZeneca, de Oxford, que chegaram ao Aeroporto de Vitória neste domingo (24). Crédito: Helio Filho/Secom ES
Espírito Santo acaba de receber, na manhã deste domingo (24), 35.500 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca. As doses chegaram em um voo gratuito da Latam, em Vitória, por volta das 9h30. De acordo com o Ministério da Saúde, alguns Estados já receberam os imunizantes na noite de sábado (23), como é o caso do Rio de Janeiro. Ao todo, serão distribuídas 2 milhões de doses no País.

Vacinas de Oxford chegam ao aeroporto de Vitória

De acordo com o Ministério da Saúde, serão três volumes que virão para o Espírito Santo com as 35,5 mil doses. Elas foram transportadas de avião em um voo que saiu às 8h35 deste domingo (24) do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. As doses vieram da Índia e chegaram ao Brasil na noite da última sexta-feira (22), após uma semana de atraso. Do aeroporto, as vacinas foram encaminhadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, onde foi realizada análise do material e etiquetamento das doses.
Desembarque das 35.500 doses da vacina AstraZeneca, de Oxford, que chegaram ao Aeroporto de Vitória neste domingo (24).
Desembarque das 35.500 doses da vacina AstraZeneca, de Oxford, que chegaram ao Aeroporto de Vitória neste domingo (24). Crédito: Helio Filho/Secom ES
Do aeroporto, a carga com os imunizantes seguiu de caminhão para a Central Estadual de Rede de Frio, onde ficarão até a segunda-feira (24), quando a distribuição para as cidades terá início, segundo o Governo do Estado.
O secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes comemorou a chegada da vacina de Oxford ao Espírito Santo. "É muito simples, é apostar na ciência, é acreditar no Sistema Único de Saúde (SUS). Cada vacina que chegou é uma vida que não irá morrer pela Covid-19. O Governo do Estado se preparou, está garantindo a imunização da população. Obrigado ao Ministério da Saúde, parabéns ao SUS por ter acertado em fazer as aquisições complementares. Vamos seguir lutando, resistindo, e venceremos", disse Nésio.

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Com o lote de vacinas da Oxford/AstraZeneca que chegaram em solo capixaba, o Espírito Santo vai conseguir imunizar mais 33.858 profissionais de saúde.

COMEMORAÇÃO NO TWITTER

No Twitter, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, registrou sua emoção.
O secretário de Estado da Saúde Nésio Fernandes também usou as redes sociais para reforçar sua mensagem. "Quem toma, não morre de Covid-19", disse.

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