Com vacinas de Oxford, ES vai imunizar mais 33.858 profissionais de saúde

O Espírito Santo vai conseguir imunizar mais 33.858 profissionais de saúde com o lote de vacinas da Oxford/AstraZeneca que chegarão em solo capixaba na manhã de domingo (24). Ao todo, o Estado receberá 35,5 mil doses do imunizante da Covid-19 fabricado pelo Instituto Serum, na Índia. Segundo o governo capixaba, a distribuição para os municípios começa na segunda-feira (25).
De acordo com informações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as doses serão transportadas de avião em um voo da Latam que sairá às 8h35 deste domingo (24) do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O horário previsto de chegada no Aeroporto de Vitória é às 9h40.
Do Aeroporto de Vitória, a carga com os imunizantes seguirá de caminhão para a Central Estadual de Rede de Frio, onde ficarão até a segunda-feira (24), quando a distribuição para as cidades ter início.
Segundo a Sesa, ao todo, 124.416 trabalhadores da saúde deverão ser vacinados durante a fase 1 da campanha de imunização. Desde a última segunda-feira (23), 42.273 profissionais estão sendo vacinados com a CoronaVac. O governo do Estado recebeu 101 mil doses dessa fórmula, garantindo, assim, duas doses para esse grupo.
Já as 33.858 pessoas que serão vacinadas com a Oxford/AstraZeneca receberão apenas a primeira dose. Isso porque, conforme explicou o governador Renato Casagrande no Twitter, o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - responsável pela fabricação dessa fórmula no país - garantiram uma nova remessa futura para a segunda dose. "Assim todo o lote será aplicado em 1ª dose", apontou.
ESTADO ESPERA RECEBER 100 MIL VACINAS ATÉ A PRÓXIMA SEMANA
A nova remessa de vacinas está dentro do quantitativo que era esperado pelo governo do Estado. Durante evento de inauguração do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, realizado na noite de sexta-feira (22), Casagrande disse que a expectativa era receber cerca de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 em uma semana.
Deste total, segundo o governador, entre 30 e 35 mil doses seriam do imunizante da Oxford em parceria com a AstraZeneca, fabricado na Índia, e outras 70 ou 80 mil doses da Coronavac, do Instituto Butantan/Sinovac, que recebeu nesta semana uma nova autorização de uso emergencial para aplicação de mais de 4 milhões de doses.