Terminal de Itaparica é inaugurado após mais de dois anos de obras

Após mais de dois anos fechado, o terminal rodoviário em Vila Velha será reaberto Crédito: Carlos Alberto Silva

design e materiais modernos. As operações retornarão nesta segunda-feira (25). Após mais de dois anos de espera, o governo do Espírito Santo inaugurou nesta sexta-feira (22) o Terminal de Itaparica, em Vila Velha , que estava fechado desde julho de 2018 por problemas na estrutura do telhado. O governo garantiu que o terminal foi totalmente remodelado e conta come materiais modernos. As operações retornarão nesta segunda-feira (25).

Terminal de Itaparica é inaugurado

Durante o evento de inauguração do terminal, o governador Renato Casagrande afirmou que a obra era esperada há muito tempo. "Quando assumimos o governo, encontramos aqui este problema para resolver. O terminal foi desmontado no meio do ano de 2018 e chegamos com o problema colocado para nós e nosso governo resolveu. É um terminal importante, que atende toda a região do Centro de Vila Velha", iniciou.

"A ausência deste terminal causou transtorno para muita gente e hoje (22) estamos inaugurando e começará a funcionar segunda-feira (25). Uma obra de mais de R$ 12 milhões para demonstrar a prioridade da mobilidade urbana na Grande Vitória. Parabéns ao DER e a Ceturb. Que possamos fazer cada vez mais", afirmou.

Em entrevista à reportagem na tarde desta sexta-feira (22), Raphael Trés, presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), reafirmou a importância da inauguração do novo terminal. "A inauguração do Terminal de Itaparica é extremamente importante para a Região Metropolitana sob o ponto de vista da mobilidade. É o terminal mais movimentado do sistema. Ele atende principalmente a região 5 de Vila Velha, que é muito povoada", disse.

OBRAS NO TERMINAL

O terminal rodoviário do Transcol está fechado desde julho de 2018, ou seja, há mais de dois anos, depois que uma perícia constatou falhas na estrutura do local, principalmente na cobertura, o que colocava em risco a segurança de passageiros e trabalhadores.

Na época, o Terminal de Itaparica tinha um fluxo de cerca de 45 mil usuários diários e contava a operação de 33 linhas, que foram deslocadas para os terminais de Vila Velha e do Ibes. Depois disso, um novo projeto foi feito para o terminal, com a instalação de uma cobertura em lonas tensionadas.

Os reparos começaram em março e, no prazo inicial dado pelo DER-ES, a expectativa era de que a reforma fosse concluída em maio de 2020, porém a obra atrasou por conta, principalmente, da pandemia do novo coronavírus. Com o cronograma não cumprido, uma nova data foi estipulada, desta vez para o mês de outubro.

Mais uma vez a promessa ficou apenas na expectativa. Diante desse novo atraso, ainda em novembro, o diretor do DER, Luiz César Maretto, explicou que a reforma estava na reta final e que o órgão faria um esforço para entregar o terminal ainda em 2020.