Terminal de Itaparica é inaugurado após mais de dois anos de obras

Após mais de dois anos de espera, o governo do Espírito Santo inaugurou nesta sexta-feira (22) o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, que estava fechado desde julho de 2018 por problemas na estrutura do telhado. O governo garantiu que o terminal foi totalmente remodelado e conta com design e materiais modernos. As operações retornarão nesta segunda-feira (25).
Terminal de Itaparica é inaugurado
Durante o evento de inauguração do terminal, o governador Renato Casagrande afirmou que a obra era esperada há muito tempo. "Quando assumimos o governo, encontramos aqui este problema para resolver. O terminal foi desmontado no meio do ano de 2018 e chegamos com o problema colocado para nós e nosso governo resolveu. É um terminal importante, que atende toda a região do Centro de Vila Velha", iniciou.
"A ausência deste terminal causou transtorno para muita gente e hoje (22) estamos inaugurando e começará a funcionar segunda-feira (25). Uma obra de mais de R$ 12 milhões para demonstrar a prioridade da mobilidade urbana na Grande Vitória. Parabéns ao DER e a Ceturb. Que possamos fazer cada vez mais", afirmou.
Em entrevista à reportagem na tarde desta sexta-feira (22), Raphael Trés, presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), reafirmou a importância da inauguração do novo terminal. "A inauguração do Terminal de Itaparica é extremamente importante para a Região Metropolitana sob o ponto de vista da mobilidade. É o terminal mais movimentado do sistema. Ele atende principalmente a região 5 de Vila Velha, que é muito povoada", disse.
OBRAS NO TERMINAL
O terminal rodoviário do Transcol está fechado desde julho de 2018, ou seja, há mais de dois anos, depois que uma perícia constatou falhas na estrutura do local, principalmente na cobertura, o que colocava em risco a segurança de passageiros e trabalhadores.
Na época, o Terminal de Itaparica tinha um fluxo de cerca de 45 mil usuários diários e contava a operação de 33 linhas, que foram deslocadas para os terminais de Vila Velha e do Ibes. Depois disso, um novo projeto foi feito para o terminal, com a instalação de uma cobertura em lonas tensionadas.
Em dezembro de 2020, durante a instalação, parte das lonas que compõem o teto do terminal cedeu, em decorrência do grande volume de chuvas em Vila Velha. Na ocasião, o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) alegou que o problema ocorreu porque a cobertura não havia sido totalmente instalada e a membrana (lona) ainda estava sendo tensionada.
Os reparos começaram em março e, no prazo inicial dado pelo DER-ES, a expectativa era de que a reforma fosse concluída em maio de 2020, porém a obra atrasou por conta, principalmente, da pandemia do novo coronavírus. Com o cronograma não cumprido, uma nova data foi estipulada, desta vez para o mês de outubro.
Mais uma vez a promessa ficou apenas na expectativa. Diante desse novo atraso, ainda em novembro, o diretor do DER, Luiz César Maretto, explicou que a reforma estava na reta final e que o órgão faria um esforço para entregar o terminal ainda em 2020.
“A obra não durou tanto tempo. Esse ano de pandemia foi difícil, as empresas tiveram dificuldades, essa lona veio da França. Tivemos alguns problemas, mas mesmo assim estamos conseguindo, em menos de um ano, finalizar a execução da obra”, concluiu.