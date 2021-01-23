ES vai receber 35,5 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca neste domingo

Espírito Santo vai receber 35.500 doses da vacina de Oxford/AstraZeneca. As doses vão chegar em voo da Latam na manhã deste domingo (24), em Vitória , segundo o Ministério da Saúde. Alguns Estados já vão receber os imunizantes na noite deste sábado (23), como é o caso do Rio de Janeiro. Ao todo, serão distribuídas 2 milhões de doses no País.

Na tarde deste sábado (23), caminhões começaram a deslocar os lotes para uma empresa de logística, também no Rio e de lá seguirá para ser distribuído entre os estados do país, mais o Distrito Federal. O início dessa operação está programa para ocorrer a partir das 20h deste sábado (23).

De acordo com o Ministério da Saúde, serão três volumes que virão para o Espírito Santo com as 35,5 mil doses. Eles serão transportados de avião em um voo que sairá ás 8h35 deste domingo (24) do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O horário previsto de chegado no Aeroporto de Vitória é às 9h40 do mesmo dia. O transporte será realizado pela Latam.

ES ESPERA RECEBER 100 MIL VACINAS ATÉ A PRÓXIMA SEMANA

Durante o evento de inauguração do Terminal de Itaparica, em Vila Velha , realizado na última sexta-feira (22), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, falou sobre a chegada de mais doses de vacinas contra a Covid-19 ao Estado.

Na ocasião Casagrande disse que a expectativa era de que o Estado recebesse, ainda neste final de semana, entre 30 e 35 mil doses do imunizante da Oxford em parceria com a AstraZeneca, fabricado na Índia.

Ainda de acordo com o governador, com a aprovação da Anvisa para a nova remessa da Coronavac, durante a próxima semana devem chegar mais cerca de 70 ou 80 mil doses da vacina do Instituto Butantan, o que somará cerca de 100 mil novas doses para os capixabas.

"Das 2 milhões da AstraZeneca, 30 a 35 mil chegarão ao Estado, pela nossa cota. E da expectativa de aprovação de 4.8 milhões de vacinas Coronavac, devem vir 70 ou 80 mil", declarou durante o evento.

USO EMERGENCIAL

O uso emergencial do lote de vacinas da Oxford/AstraZeneca que veio da Índia foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A produção nacional da fórmula do imunizante será realizada pela Fiocruz.

De acordo com o governo federal, além das 2 milhões de doses, que serão distribuídas a partir deste sábado (23), outras 10,4 milhões serão produzidas pela Fiocruz até o mês de julho e mais 110 milhões a partir de agosto.