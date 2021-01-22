Ataques de Bolsonaro à China podem dificultar acesso à vacina

Imunizante Coronavac foi muito atacado por Bolsonaro Crédito: Governo do Estado de São Paulo

Assim como é verdade que a aprovação do uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford pela Anvisa causou intensa animação pelo Brasil, por outro lado, infelizmente, cabe registrar que há um longo caminho a ser percorrido até que haja imunização em massa entre os brasileiros.

No contexto capixaba, chamou atenção as deficiências no planejamento e a morosidade por parte de alguns municípios que não definiram com antecedência quais profissionais inclusos na primeira etapa prioritária receberiam o imunizante, já que as doses são inferiores ao número necessário. No primeiro dia após a chegada das vacinas, o município de Vitória , por exemplo, que recebeu o maior número de doses no estado (4.769), só vacinou 92 pessoas entre idosos e funcionários de um asilo.

Não faz sentido que tendo sido as vacinas aprovadas para uso emergencial demorem tanto para ser aplicadas. O natural seria que, num contexto de emergência sanitária sem precedentes, as doses liberadas fossem aplicadas imediatamente, o quanto antes, nas pessoas do primeiro grupo prioritário.

Outrossim, não se pode deixar de mencionar as inúmeras denúncias de fraude nas filas de vacinação, como o caso do prefeito de Itabi/PE, Júnior de Amynthas, que, mesmo fora do grupo prioritário, foi a primeira pessoa a se vacinar na cidade, justificando que assim o fez para “incentivar a população a também tomar a vacina”.

Segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde , na primeira fase da vacinação, além do grupo 1, há mais de 155 mil pessoas com mais 75 anos no Espírito Santo no grupo 2 e a imunização dessa população depende de aquisição de vacinas pelo Ministério da Saúde . E não há sequer uma previsão clara para tanto. Isso se deve, em grande parte, à falta de planejamento e de iniciativa do Ministério, que se comporta como um dos maiores inimigos da aprovação do imunizante Coronavac, produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

A forma como o Brasil conduz suas relações diplomáticas é preocupante. O país está cada vez mais isolado no cenário internacional e isso dificultará o acesso dos brasileiros à vacinação. A sequência de ataques e mentiras divulgadas por Bolsonaro, sua família e membros do governo federal contra a China pode estar por trás das barreiras que o Brasil tem enfrentado para adquirir matéria-prima para a produção e envase das vacinas em território nacional. A China, além de ser responsável por grande parte de tudo que o Brasil consome, é a maior produtora do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), fundamental para a produção dos imunizantes.

Alguns podem achar que é uma visão pessimista, entretanto, acredito que se trata de uma perspectiva mais realista do que pessimista. Como bem disse Ariano Suassuna: “Não sou nem otimista, nem pessimista. Os otimistas são ingênuos, e os pessimistas amargos. Sou um realista esperançoso. Sou um homem da esperança”.