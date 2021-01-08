Brasil não está quebrado... está desgovernado

Jair Bolsonaro afirmou que não consegue governar porque o país está quebrado Crédito: Isac Nóbrega/PR

O presidente deveria ter a hombridade de reconhecer, ainda que sob sua perspectiva embaçada, quais aspectos do Brasil ele acredita que podemos avançar, destacando onde estão os acertos e erros da gestão atual, haja vista que todos os governos (de esquerda ou de direita) são compostos por pessoas e, nessa condição, são aptos a cometer desacertos, bem como capazes de corrigi-los. Porém, para corrigir e ajustar condutas, é preciso ter a coragem de fazer a autocrítica e vontade para mudar, do contrário, tudo continuará como está ou piorará.

Essa coragem Bolsonaro não teve, comportou-se como um governante frouxo porque sua vaidade é tão grande a ponto de cegá-lo e transportá-lo para uma realidade paralela. Não se governa um país olhando-se pelo retrovisor no intuito de colocar a culpa pelos problemas sob a responsabilidade dos adversários. A história e os governos antecessores devem servir como uma lição ao governo atual e aos vindouros, acolhendo-se e aprimorando-se o que deixaram de bom e corrigindo eventuais vicissitudes.

Entretanto, um dia após dizer que não conseguia fazer nada porque “o Brasil está quebrado”, coerente em sua incoerência, Bolsonaro voltou atrás e declarou que o país “está uma maravilha” . Se o Brasil estivesse realmente quebrado como disse outrora o presidente, a ponto de impedi-lo de governar, por qual motivo Bolsonaro decidiu disputar a presidência de um país que ele trata como ingovernável?

A situação financeira e orçamentária das contas públicas, de fato, não é das melhores. No entanto, isso não impediu que os governos antecessores fizessem muito mais do que tem feito o governo atual! Aliás, se o presidente julga que o Brasil está quebrado, ele poderia ter apresentado quais foram as ações que seu governo tomou após mais de 2 anos de gestão para amenizar a situação. Mas é mais fácil tentar empurrar a culpa pelo fracasso para a imprensa ou para quem nem sequer está no governo.

Não, o Brasil não está quebrado, está desgovernado! Um país quebrado não insiste em realizar vultosas renúncias fiscais, por exemplo. Se o presidente considera-se inapto a fazer algo pelo país, como diz a sabedoria popular, “muito ajuda aquele que não atrapalha”.

Então, já que não quer ajudar a resolver os problemas do país, Bolsonaro poderia ao menos não prejudicar ainda mais, como quando incentiva as aglomerações, induz à automedicação com drogas ineficazes contra o coronavírus , cria fake news sobre o uso de máscaras e o trabalho da ciência, dissemina o ódio e a intolerância, e por aí vai.

De mais a mais, caso houvesse um planejamento pelo governo federal, as seringas e agulhas já teriam sido adquiridas há bastante tempo, e é despiciendo asseverar que planejar alguma ação significa se preparar para algum evento ou acontecimento futuro, no caso, a necessidade dos utensílios para aplicação das vacinas.