Vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação para mulheres na Serra

Mulheres que estão em busca de qualificação profissional para melhorar a renda têm mais uma oportunidade. Com opções nas áreas de tecnologia, artesanato e costura, a Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (Seppom), abriu inscrições para os cursos gratuitos do Programa Qualificar ES Mulher Viva Mais, realizado em parceria com o governo do Espírito Santo.





Com início em 16 de junho, os cursos serão realizados nas unidades da Casa da Mulher Empreendedora (Casa da Rosa) em Feu Rosa e Jacaraípe, na Serra. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 27 de maio, por meio do site do programa Qualificar.