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Vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação para mulheres na Serra

Inscrições já estão abertas para cursos nas áreas de tecnologia, artesanato e costura; aulas terão início em junho, em Feu Rosa e Jacaraípe

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 17:51

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

14 mai 2026 às 17:51

Mulheres que estão em busca de qualificação profissional para melhorar a renda têm mais uma oportunidade. Com opções nas áreas de tecnologia, artesanato e costura, a Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (Seppom), abriu inscrições para os cursos gratuitos do Programa Qualificar ES Mulher Viva Mais, realizado em parceria com o governo do Espírito Santo.


Com início em 16 de junho, os cursos serão realizados nas unidades da Casa da Mulher Empreendedora (Casa da Rosa) em Feu Rosa e Jacaraípe, na SerraAs inscrições já estão abertas e seguem até o dia 27 de maio, por meio do site do programa Qualificar.

Os cursos de qualificação para mulheres serão realizados na Casa da Rosa, em Feu Rosa e Jacaraípe. Seppom

A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres da Serra, Lilian Mota, destaca que a iniciativa amplia oportunidades e fortalece a autonomia feminina no município.


“Esses cursos representam oportunidade, independência e fortalecimento da autoestima das mulheres. A qualificação profissional abre portas, amplia as possibilidades de geração de renda e contribui para que muitas famílias conquistem mais dignidade e autonomia financeira”, destaca.

Oportunidades em Feu Rosa

A unidade de Feu Rosa possui vagas para quatro turmas. Na área de tecnologia, as interessadas podem escolher entre o curso matutino de Informática Básica, com aulas das 8h às 12h, e vespertino de Word e Excel, no horário das 13h às 17h. As aulas serão às terças, quartas e quintas-feiras.


Já para as mulheres interessadas em artesanato, o curso de macramê contará com turmas nos turnos da manhã e da tarde, com encontros às terças, quintas e sextas-feiras.

Cursos em Jacaraípe

Em Jacaraípe, serão ofertadas turmas de costura, das 8h às 12h, e de costura criativa, das 13h às 17h. As aulas também acontecem às terças, quintas e sextas-feiras.


A carga horária total das capacitações é de 32 aulas, com duração aproximada de dois meses e meio.

Quem pode participar?

Para participar, é necessário ter, no mínimo, 16 anos completos na data da matrícula, morar na Serra, ser alfabetizada e se identificar com o gênero feminino.


O cadastro e as inscrições devem ser realizados pelo site Qualificar. Quem ainda não possui conta na plataforma precisa fazer o cadastro por uma aba específica (clique aqui). E as candidatas que já possuem cadastro podem acessar o site, fazer o login e selecionar o curso desejado.


O resultado das inscrições será divulgado no dia 10 de junho. As matrículas serão realizadas nos dias 11 e 12 de junho.


Em caso de dúvidas, a Prefeitura da Serra orienta entrar em contato pelo canal “Fale Conosco”, disponível no próprio site do programa.

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