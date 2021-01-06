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Declaração

Bolsonaro suspende compras de seringas até que preços "voltem à normalidade"

Segundo o mandatário, os estados e municípios têm estoques do material para o início da vacinação contra a Covid-19
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jan 2021 às 10:23

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 10:23

O presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU
O presidente Jair Bolsonaro disse que o Ministério da Saúde suspendeu a compra de seringas Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quarta-feira (6) que o Ministério da Saúde suspendeu a compra de seringas "até que os preços voltem à normalidade".
Segundo o mandatário, os estados e municípios têm estoques do material para o início da vacinação contra a Covid-19.
Na semana passada, o ministério fracassou na primeira tentativa de comprar seringas e agulhas para a imunização.
Das 331 milhões de unidades que a pasta tem a intenção de comprar, só conseguiu oferta para adquirir 7,9 milhões no pregão eletrônico. O número corresponde a cerca de 2,4% do total de unidades que a pasta desejava adquirir.

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"Como houve interesse do Ministério da Saúde em adquirir seringas para seu estoque regulador, os preços dispararam e o MS suspendeu a compra até que os preços voltem à normalidade", escreveu o presidente em uma rede social.
"Estados e municípios têm estoques de seringas para o início das vacinações, já que a quantidade de vacinas num primeiro momento não é grande", acrescentou.
A compra de seringas e agulhas costuma ser feita por estados e municípios. Durante a pandemia, porém, o ministério decidiu centralizar estes insumos.
Após o fracasso na primeira tentativa de compra, o governo federal restringiu a exportação de seringas e agulhas.

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Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o governador Wellington Dias (PT-PI) disse que um levantamento feito pelos secretários estaduais e municipais de Saúde mostra que há seringas em estoque para aplicar cerca de 40 milhões de doses da vacina, o que daria para cobrir a primeira fase da imunização.
"O ministro Pazuello diz que começar no dia 20 [de janeiro] é uma previsão otimista. Com a importação da Índia e o registro da Coronavac nos próximos dias, digo que essa data é perfeitamente possível", afirmou.
Os governadores pressionam o ministério da Saúde a marcar uma data para o início da vacinação nacional.
Dias quer fazer nova reunião dos governadores com Eduardo Pazuello (Saúde), representantes da Anvisa, dos laboratórios, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEMRJ), e também integrantes do STF na próxima segunda (11) para definir um cronograma.

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