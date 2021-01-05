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Sem datas

Governadores pressionam por reunião para definir cronograma de vacinação

O piauiense Wellington Dias (PT-PI) se queixa que milhões de doses de imunizante já chegaram ao país, mas mesmo assim ainda não foi traçado um plano para o início do processo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jan 2021 às 18:30

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 18:30

O Ministério da Saúde foi acionado e atua junto às autoridades de vigilância sanitária de Minas Gerais nas investigações sobre possíveis causas das internações
Brasil ainda não possui datas para iniciar vacinação Crédito: Ministério da Saúde
O piauiense Wellington Dias (PT-PI), que preside o consórcio dos governadores do Nordeste e lidera os estados no tema da vacina contra a Covid-19, afirma que pretende reunir representantes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e também integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal) na próxima segunda (11) para finalmente definir um cronograma nacional de vacinação.
Ele se queixa que milhões de doses de imunizante já chegaram ao país (da Coronavac), mas mesmo assim ainda não foi traçado um plano para o início do processo de vacinação.
O Instituto Butantan prevê entregar nesta quinta (7) a documentação para solicitar o registro de aplicação da Coronavac no Brasil, e a expectativa do governo paulista é iniciar a vacinação no estado em 25 de janeiro.
A Fiocruz anunciou a compra excepcional de 2 milhões de doses da vacina de Oxford produzida na Índia. A encomenda deve chegar ainda este mês, segundo prevê o governo federal.
Não há data, porém, para o início da vacinação nacional.

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