Laboratórios da Índia asseguram fornecimento de vacinas e aliviam o Brasil

"As duas companhias comunicam a intenção conjunta de desenvolver a produção e fornecimento de vacinas contra a Covid-19 para a Índia e o mundo", diz a nota. "Vacinas são um bem de saúde pública global e têm o poder de salvar vidas e acelerar o retorno da economia à normalidade o mais cedo possível", acrescenta. Não há citação específica, contudo, ao imunizante da AstraZeneca e da Oxford.