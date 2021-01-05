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Covid-19

Laboratórios da Índia asseguram fornecimento de vacinas e aliviam o Brasil

A possibilidade de veto à exportação por parte do governo indiano preocupou a Fiocruz, que articula a importação de 2 milhões de doses prontas do imunizante
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 jan 2021 às 10:38

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 10:38

A empresa Sinovac está desenvolvendo a vacina Coronavac para a Covid-19
Vacina é desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com Universidade de Oxford Crédito: Foto de Thirdman/ Pexels
Os laboratórios Serum Institute e Bharat Biotech, da Índia, emitiram nota conjunta na manhã desta terça-feira (5) assegurando o fornecimento global de vacinas contra a Covid-19 produzidas no país. O comunicado vem após o CEO do Instituto Serum, Adar Poonawalla, afirmar, no último domingo (3), que não haveria permissão do governo local para a exportação dos imunizantes. A fala suscitou preocupações no Brasil, que já a vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com Universidade de Oxford, principal aposta do Ministério da Saúde para imunização dos brasileiros, é fabricada em solo indiano.
"As duas companhias comunicam a intenção conjunta de desenvolver a produção e fornecimento de vacinas contra a Covid-19 para a Índia e o mundo", diz a nota. "Vacinas são um bem de saúde pública global e têm o poder de salvar vidas e acelerar o retorno da economia à normalidade o mais cedo possível", acrescenta. Não há citação específica, contudo, ao imunizante da AstraZeneca e da Oxford.
"Pai" da polêmica, Poonawalla compartilhou o comunicado dos laboratórios em seu Twitter e chamou o suposto veto à exportação das vacinas de "falha de comunicação". "As exportações de vacinas são permitidas para todos os países. (...) Estamos todos unidos na luta contra esta pandemia", publicou.
A possibilidade de veto à exportação por parte do governo indiano preocupou a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que articula a importação de 2 milhões de doses prontas do imunizante. O Itamaraty chegou a ser acionado para tentar reverter a situação junto a Nova Délhi, como informou nesta segunda-feira o Estadão/Broadcast.

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