Prefeito do Rio espera começar vacinação na cidade no dia 20

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), disse na manhã deste domingo (3) que a cidade vai seguir o Plano Nacional de Imunização (PNI) e acrescentou que há a expectativa de que ele seja colocado em prática já a partir do próximo dia 20. O anúncio oficial será feito nesta segunda pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que já tinha dito que, no melhor cenário, a vacinação começaria em 20 de janeiro no País.

Eduardo Paes (DEM) voltou à Prefeitura do Rio de Janeiro e espera iniciar logo a vacinação nos moradores da Cidade Maravilhosa Crédito: Folhapress

"Amanhã o ministro Pazuello vai anunciar as datas do PNI. Eu ouvi até uma especulação que vai ser dia 20 de janeiro, que seria uma grande homenagem a São Sebastião, que é padroeiro da nossa cidade", comentou o prefeito, em breve pronunciamento feito ao lado do governador Cláudio Castro (PSC), no Palácio da Cidade, uma das sedes do governo municipal.