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Imunização

Prefeito do Rio espera começar vacinação na cidade no dia 20

Eduardo Paes disse que a capital fluminense  vai seguir o Plano Nacional de Imunização (PNI), que será anunciado oficialmente nesta segunda-feira (4) pelo ministro da Saúde

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 11:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jan 2021 às 11:23
O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), disse na manhã deste domingo (3) que a cidade vai seguir o Plano Nacional de Imunização (PNI) e acrescentou que há a expectativa de que ele seja colocado em prática já a partir do próximo dia 20. O anúncio oficial será feito nesta segunda pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que já tinha dito que, no melhor cenário, a vacinação começaria em 20 de janeiro no País.
Eduardo Paes (DEM) vai disputar o segundo turno das eleições para Prefeitura do Rio de Janeiro
Eduardo Paes (DEM) voltou à Prefeitura do Rio de Janeiro e espera iniciar logo a vacinação nos moradores da Cidade Maravilhosa Crédito: Folhapress
"Amanhã o ministro Pazuello vai anunciar as datas do PNI. Eu ouvi até uma especulação que vai ser dia 20 de janeiro, que seria uma grande homenagem a São Sebastião, que é padroeiro da nossa cidade", comentou o prefeito, em breve pronunciamento feito ao lado do governador Cláudio Castro (PSC), no Palácio da Cidade, uma das sedes do governo municipal.

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Neste domingo (3), o Diário Oficial do Município informou a contratação de 150 leitos para tratamento de covid-19 na rede privada do Rio. Assim, 343 novos leitos, entre rede pública e privada, serão abertos no Rio ainda em janeiro.

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