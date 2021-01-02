Posse do prefeito Sergio Vidigal na Câmara Municipal da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Vidigal diz que Serra pode recorrer à Justiça para comprar vacinas contra Covid

O prefeito da Serra Sergio Vidigal (PDT), disse nesta sexta-feira (1º) que não descarta recorrer à Justiça para poder comprar doses extras de alguma das vacinas contra a Covid-19 . A medida, segundo ele, seria em um caso extremo, caso a disponibilidade de vacinas pelo Ministério da Saúde seja considerada abaixo do mínimo necessário para a população da Serra.

De acordo com Vidigal, as equipes de Tecnologia da Informação (TI) e de Saúde que ele pretende nomear no município vão estudar formas de garantir nos próximos 30 dias um sistema de agendamento para a vacinação contra o coronavírus.

"Se houver alguma dificuldade na disponibilidade, o município entra com uma ação judicial para ele também poder adquirir a vacina. Lógico, respeitamos o Ministério da Saúde e o governo estadual. É preciso esperar a Anvisa liberar as doses. Mas não vejo problema em judicializar para ter mais doses", explicou o prefeito.

Com a previsão no Estado para o início da vacinação em fevereiro , Vidigal afirmou que há uma expectativa de que se formem filas para receber as doses. Com isso, há a probabilidade de novas aglomerações, o que facilita a transmissão do vírus.

"Até o início da vacinação, é preciso pelo menos garantir o agendamento da vacinação on-line. Nos primeiros 30 dias. Já se fala em disponibilizar em fevereiro, então essa é a data que temos. Depois, esse sistema continuará a ser aprimorado para ter marcação de consultas on-line e até atendimento por telemedicina", disse.

No primeiro dia como prefeito, Vidigal assinou dois decretos. Um deles para a modernização e digitalização dos serviços na Prefeitura da Serra , com a implantação de um aplicativo para agendamento de consultas on-line. O outro foi a nomeação dos secretários.

RETOMADA DAS AULAS

Quanto à paralisação das aulas, o prefeito disse que ainda não é momento de retomar as aulas, mas que acredita que os ensinos fundamental e médio, por, segundo ele, ser mais fácil conscientizar os estudantes quanto ao cuidado com a higienização das mãos e o uso de máscaras, devem voltar primeiro. "A educação infantil tem uma dificuldade maior para convencer as crianças, por isso acho que elas devem retornar em um segundo momento", pontuou.

DIFICULDADES NA TRANSIÇÃO

Vidigal também disse que a transição de governo enfrentou algumas dificuldades. Ele evitou atribuir ao antecessor, Audifax Barcelos (Rede), os problemas na mudança de administração e disse que a falta de informação sobre a situação financeira do município pode ser devido ao pouco tempo entre o resultado da eleição e a posse.

"Não sei se foi dificuldade ou se foi o tempo curto para eles disponibilizarem as informações. O prefeito tem dito que tem R$ 470 milhões em caixa. Um levantamento nosso feito a princípio, isso não existe. O que tem são recursos vinculados de convênios firmados, não pode movimentar. Temos um quantitativo de resto a pagar, que não mensuramos ele. Não sabemos quanto temos de restos a pagar. Isso não foi contabilizado da forma correta. No sábado, teremos mais informações em relação a isso", contou.