Pazolini toma posse como prefeito de Vitória. Veja ao vivo

Lorenzo Pazolini (Republicanos) toma posse nesta sexta-feira (1º) como prefeito de Vitória. A cerimônia, que começou às 17h e é realizada na Câmara Municipal, é híbrida, com a presença dos 15 vereadores eleitos e da equipe técnica. O prefeito participa de forma virtual. Veja no vídeo acima.
Além de Pazolini, a vice, Capitã Estéfane (Republicanos), também é empossada a distância.
Os dois venceram o pleito de 2020 no segundo turno, contra o ex-prefeito João Coser (PT), que formava chapa com Jackeline Rocha, também do PT.
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VITÓRIA
Já entre os vereadores, dos 15 apenas cinco são reeleitos. A maioria apoiou Pazolini na eleição, ao menos a partir do segundo turno. Após a posse será realizada a eleição da Mesa Diretora da Câmara. Não haverá, de fato, uma disputa. A chapa é única, encabeçada pelo vereador Davi Esmael (PSD), também aliado de Pazolini.