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1º dia

Pazolini toma posse como prefeito de Vitória. Veja ao vivo

O então deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito prefeito da Capital em novembro e assume o comando da cidade até dezembro de 2024
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2021 às 17:09

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 17:09

Lorenzo Pazolini (Republicanos) toma posse nesta sexta-feira (1º) como prefeito de Vitória. A cerimônia, que começou às 17h e é realizada na Câmara Municipal, é híbrida, com a presença dos 15 vereadores eleitos e da equipe técnica. O prefeito participa de forma virtual. Veja no vídeo acima.
Além de Pazolini, a vice, Capitã Estéfane (Republicanos), também é empossada a distância.
Os dois venceram o pleito de 2020 no segundo turno, contra o ex-prefeito João Coser (PT), que formava chapa com Jackeline Rocha, também do PT. 

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VITÓRIA

Já entre os vereadores, dos 15 apenas cinco são reeleitos. A maioria apoiou Pazolini na eleição, ao menos a partir do segundo turno. Após a posse será realizada a eleição da Mesa Diretora da Câmara. Não haverá, de fato, uma disputa. A chapa é única, encabeçada pelo vereador Davi Esmael (PSD), também aliado de Pazolini.

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