À frente de chapa com 12 vereadores, Davi Esmael presidirá Câmara de Vitória

Até a véspera da posse, a chapa só não tinha sido assinada por Camila Valadão (PSOL), Karla Coser (PT) e Aloísio Varejão (...). Além de Davi na presidência, outras posições importantes já estão definidas na configuração da nova Mesa Diretora e no comando das comissões permanentes.

Vereadores reeleitos, a exemplo de Davi, terão proeminência: Dalto Neves (PDT) ocupará uma das duas secretarias da Mesa. Luiz Emanuel (Cidadania) deverá ser o 1º vice-presidente. Denninho Silva (Cidadania) tende a ser o presidente da Comissão de Finanças. Já a Comissão de Justiça deverá ser presidida pelo novato Leandro Piquet (Republicanos). Apesar de ser recém-chegado à Câmara, Piquet é aliado, correligionário e colega de profissão do prefeito Lorenzo Pazolini (delegado de polícia, como ele).

Além de novo presidente, Davi Esmael passa a ser o decano da Câmara de Vitória. Inicia nesta sexta o seu terceiro mandato consecutivo na Casa, aonde chegou em 2013. Em novembro, foi o terceiro candidato a vereador mais votado na Capital, ficando atrás de Denninho e de Camila Valadão. É aliado político e amigo de longa data do prefeito Lorenzo Pazolini, que também tomará posse na tarde desta sexta-feira, durante a mesma cerimônia. No 2º turno da eleição municipal de 2020, Davi levou o PSD, presidido por ele em Vitória, a apoiar formalmente Pazolini. Os dois foram colegas de turma na Faculdade de Direito de Vitória, onde se formaram juntos.