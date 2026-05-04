A fé que liberta x a fé que exclui

O cenário religioso brasileiro contemporâneo apresenta um contraste drástico entre a missão institucional da Igreja e o fenômeno de algumas lideranças carismáticas. De um lado, temos as diretrizes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), atualizadas pela 62ª Assembleia Geral, que ocorreu de 15 a 24 de abril de 2026, no Santuário Nacional de Aparecida (SP), com a presença de mais de 350 bispos para definição de novas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora (DGAE) da Igreja no Brasil que buscam resgatar a essência do Evangelho voltada à justiça social.





Do outro, figura a postura de expoentes, que propagam uma fé superficial e “instagramável”, cujo discurso, sob a roupagem de "zelo doutrinário", flerta perigosamente com a exclusão e o preconceito.



