O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé

A ascensão de Robert Francis Prevost ao epicentro do Vaticano não é apenas uma mudança administrativa, mas um deslocamento de placas tectônicas na geopolítica da fé.

O norte-americano de Chicago, que trocou o conforto da metrópole pelas complexidades do Peru, onde ficou por mais de uma década, trouxe consigo uma autoridade forjada não nos salões de mármore, mas na "periferia" latino-americana.





Hoje, ele se consolida como uma voz que o mundo, e especialmente os detentores do poder secular, não podem mais ignorar.





Diferentemente de líderes que buscam o palanque antes de possuírem o terreno, Prevost tomou posse sob o signo da observação. Durante meses, suas movimentações foram cirúrgicas e discretas. No entanto, o silêncio não era omissão, mas preparação. Quando finalmente se pronunciou, não o fez com platitudes, mas com a contundência de quem não teme o confronto direto com as potências globais.