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Alerta!

Polícia investiga ameaça de bomba contra irmão do papa Leão 14 nos EUA

Moradores foram retirados, e agentes fizeram varredura na residência de John Prevost; policiais não encontraram explosivos nem materiais perigosos

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 17:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2026 às 17:38
Papa Leão XIV
Papa Leão XIV foi alvo de críticas do presidente dos EUA. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

WASHINGTON - A polícia investiga uma ameaça de bomba na casa de um dos irmãos do papa Leão 14 localizada na região de Chicago, nos Estados Unidos. O alerta foi registrado na noite de quarta-feira (15), na residência de John Prevost, na cidade de New Lenox, mas buscas no local não encontraram explosivos nem materiais perigosos.


Segundo a polícia, moradores da região chegaram a ser retirados enquanto agentes faziam uma varredura na área. Em comunicado, as autoridades afirmaram que, após a inspeção, a ameaça foi considerada infundada. As investigações continuam para identificar a origem do falso alerta.


O episódio ocorre poucos dias após o presidente dos EUA, Donald Trump, criticar o pontífice por suas declarações contra a guerra envolvendo o Irã. Leão 14, o primeiro papa americano, tem adotado uma postura firme contra o conflito.


Nesta quinta-feira (16), durante discurso em Camarões, o papa condenou líderes que destinam bilhões a guerras e afirmou que o mundo está sendo "devastado por um punhado de tiranos".


Trump, que descreveu o pontífice como "liberal demais" e "fraco no combate ao crime", elogiou outro irmão do papa, Louis Prevost, residente na Flórida e apoiador do movimento político do presidente.

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