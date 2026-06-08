Líder do TCP é condenado a 24 anos de prisão por assassinato na Ilha do Frade, em Vitória

Entenda o caso
Na época do crime, Pedro havia acabado de sair de um presídio e recebeu ameaças para que não retornasse ao tráfico de drogas, que chefiava em Itararé. Já que, com a prisão de Pedro, o comando do tráfico da região estava sob o comando de Gabriel.
Gabriel e os irmãos Luan Gomes Faria, o Kamu, e Bruno Gomes Faria, o Nono, são apontados como as principais lideranças da organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), vinculada à traficância de drogas, e cuja disputa pelo controle de áreas é marcada por frequentes tiroteios, ataques e a tentativa de ocupação de territórios rivais.
No último dia 15 de maio, Gabriel já havia sido condenado a 84 anos de prisão por tentativa de assassinato contra policiais, em ataque promovido no bairro Itararé, em Vitória, em 2023.
A defesa de Gabriel não foi localizada pela reportagem. O espaço segue aberto à manifestação.