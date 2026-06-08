Líder do TCP é condenado a 24 anos de prisão por assassinato na Ilha do Frade, em Vitória

Nove anos após uma troca de tiros na Ilha do Frade, em Vitória, que terminou com um homem morto e outro ferido, o acusado pelo crime, Gabriel Gomes Faria, o Buti, foi condenado a 24 anos e seis meses de prisão por homicídio qualificado e lesão grave, pelo júri popular realizado nesta segunda-feira (8), no Fórum Criminal da Capital. A pena será cumprida em regime inicial fechado.





O crime aconteceu em 9 de junho de 2017, na região da praia conhecida como Pedrinha. Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), Gabriel e alguns comparsas trocaram tiros pelo controle de um ponto de venda de drogas e mataram Pedro, que tentou fugir, mas foi atingido por mais de 13 perfurações. Já Alex Tharles de Souza, que também estava no local, foi ferido, mas sobreviveu.





Na denúncia oferecida pelo MPES, Gabriel foi declarado culpado pelo homicídio de Pedro e acusado por tentativa de homicídio contra Alex. Durante o julgamento, no entanto, o crime de tentativa de homicídio foi convertido em lesão grave.