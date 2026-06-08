Novo capítulo da guerra do tráfico gera terror em bairro de Vila Velha

Uma disputa por território entre facções rivais tem gerado um clima de pânico para os moradores do bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, no Espírito Santo. Desde a madrugada de sábado (6), a região enfrenta tiroteios com assassinato e prisões.





A Polícia Militar avalia que o cenário se deve ao assassinato de duas lideranças do tráfico de drogas do Terceiro Comando Puro (TCP) que atuavam na região de Zumbi dos Palmares. Com as execuções, os criminosos do bairro Ilha da Conceição, que integram o Primeiro Comando de Vitória (PCV), viram uma oportunidade para expandir a os pontos de venda de entorpecentes.





“Eles perceberam um enfraquecimento de Zumbi dos Palmares e estão tentando avançar sua influência sobre a área. É uma disputa territorial antiga”, explicou o major Pratti, comandante da 17ª Companhia da Polícia Militar.





No sábado, três suspeitos foram vistos correndo pela rua logo após um tiroteio (ouça os disparos do vídeo acima). Dois deles, identificados como Adailton Trindade Santos, de 26 anos, e Jhuan Carlos Reboli da Silva, de 22 anos, foram presos. Com a dupla foram apreendidas armas, drogas e munições. Depois de buscas na região, o Batalhão de Missões Especiais (BME) ainda encontrou uma submetralhadora.