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Tiroteios

Novo capítulo da guerra do tráfico gera terror em bairro de Vila Velha

O clima de tensão em Zumbi dos Palmares começou desde a madrugada do último sábado (6)

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 14:13

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

08 jun 2026 às 14:13

Uma disputa por território entre facções rivais tem gerado um clima de pânico para os moradores do bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, no Espírito Santo. Desde a madrugada de sábado (6), a região enfrenta tiroteios com assassinato e prisões. 


A Polícia Militar avalia que o cenário se deve ao assassinato de duas lideranças do tráfico de drogas do Terceiro Comando Puro (TCP) que atuavam na região de Zumbi dos Palmares. Com as execuções, os criminosos do bairro Ilha da Conceição, que integram o  Primeiro Comando de Vitória (PCV), viram uma oportunidade para expandir a os pontos de venda de entorpecentes. 


“Eles perceberam um enfraquecimento de Zumbi dos Palmares e estão tentando avançar sua influência sobre a área. É uma disputa territorial antiga”, explicou o major Pratti, comandante da 17ª Companhia da Polícia Militar. 


No sábado, três suspeitos foram vistos correndo pela rua logo após um tiroteio (ouça os disparos do vídeo acima). Dois deles, identificados como Adailton Trindade Santos, de 26 anos, e Jhuan Carlos Reboli da Silva, de 22 anos, foram presos. Com a dupla foram apreendidas armas, drogas e munições. Depois de buscas na região, o Batalhão de Missões Especiais (BME) ainda encontrou uma submetralhadora. 

Moradores varreram munições espalhadas pelo bairro; submetralhadora foi localizada Crédito: Leitor A Gazeta e PMES

No domingo (7) de manhã, três pessoas foram baleadas e Gabriel Santos Louzada, de 25 anos, foi encontrado morto em uma rua do bairro. Segundo a polícia, ele havia sido detido na noite anterior por um possível envolvimento no tiroteio, mas acabou solto por falta de provas.


“No domingo a PM permaneceu em diligências no Zumbi e conseguiu prender um indivíduo que confessou a autoria do homicídio e tripla tentativa. Ele acabou autuado em flagrante pelos crimes”, detalhou o major Pratti.


Na madrugada desta segunda-feira (8), outros três homens foram presos por envolvimento nos ataques. Eles estavam com um revólver, uma pistola e uma submetralhadora, além de munições e um carro roubado. O trio disse aos agentes do BME que usava as armas para fazer rondas na região. 


Segundo a Polícia Militar, o patrulhamento está reforçado no bairro. Na manhã desta segunda-feira, a TV Gazeta esteve no local. O clima era de aparente tranquilidade. 

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