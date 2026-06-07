Homem é morto e três ficam feridos após tiroteio em Vila Velha

Os moradores de Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, vivenciaram mais um dia sob o fogo cruzado de grupos rivais que disputam o controle do tráfico de drogas na região. Após um sábado com tiroteio e prisões, neste domingo (7), uma nova troca de tiros acabou com um morto e três baleados. A Polícia Militar precisou reforçar o patrulhamento na comunidade.
Conforme apuração de Viviane Lopes, da TV Gazeta, Gabriel Santos Louzada, de 25 anos, foi encontrado morto ainda pela manhã em uma rua do bairro. Ele havia sido preso na véspera, mas foi liberado porque a polícia não identificou elementos suficientes para mantê-lo na cadeia. Além de Gabriel, dois adolescentes de 16 anos e um homem de 28 anos foram baleados, mas conseguiram ser socorridos para o Hospital Evangélico, também em Vila Velha.
Em nota, a Polícia Militar informou ter sido acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Zumbi dos Palmares pela manhã. Equipes realizaram o patrulhamento na região, não sendo constatada, preliminarmente, qualquer anormalidade.
"As guarnições permaneceram na área com o objetivo de prevenir possíveis ataques e reforçar o policiamento ostensivo. Minutos depois, enquanto os policiais realizavam patrulhamento a pé pelo bairro, foram ouvidos diversos disparos de arma de fogo a menos de 100 metros dos policiais. Imediatamente, foi solicitado apoio via rádio, sendo informado que estava ocorrendo um confronto armado envolvendo indivíduos ligados a facções criminosas".
Durante as diligências, foi localizado o corpo de Gabriel e, logo depois, um suspeito, de 28 anos. O nome não foi divulgado pela polícia. Com ele foram encontradas seis munições intactas calibre 380, um aparelho celular, um molho de chaves e uma touca ninja. Segundo a PM, ele admitiu ter participado dos ataques que culminaram na morte de Gabriel. Disse também que possuía uma pistola calibre 380, dispensada durante a fuga.
A Polícia Militar ainda fez contato com a irmã adotiva do suspeito, que informou desconhecer qualquer atividade ilícita praticada por ele. "A mulher autorizou a entrada e a realização de buscas no cômodo utilizado pelo indivíduo como moradia, localizado em seu quintal. Durante a varredura no local, foram encontradas 44 munições intactas calibre 9 mm, um binóculo e um radiocomunicador." Os militares deram voz de prisão ao suspeito e o encaminharam para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
A Polícia Civil foi procurada para informar sobre o caso, mas não houve retorno.
Tiroteio e prisões na véspera
No sábado (6), dois homens foram presos após um intenso tiroteio no bairro Zumbi dos Palmares. Segundo relatos, a sequência de disparos durou cerca de trinta minutos. Parte da ação foi registrada por moradores. A Polícia Militar foi acionada e, quando as viaturas chegaram ao bairro, deram de frente com três homens correndo na direção oposta.
Eles foram seguidos pelos militares, que conseguiram alcançar dois suspeitos: Adailton Trindade Santos, de 26 anos, e Jhuan Carlos Reboli da Silva, de 22. Eles foram presos após tentarem se livrar das armas durante a fuga.
Ainda segundo a PMES, com eles foram encontrados um revólver, uma pistola, munições, mais de 260 pedras de crack, 14 pinos com a mesma droga e 18 unidades da droga pak.