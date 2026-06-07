Homem é morto e três ficam feridos após tiroteio em Vila Velha

Em nota, a Polícia Militar informou ter sido acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Zumbi dos Palmares pela manhã. Equipes realizaram o patrulhamento na região, não sendo constatada, preliminarmente, qualquer anormalidade.





"As guarnições permaneceram na área com o objetivo de prevenir possíveis ataques e reforçar o policiamento ostensivo. Minutos depois, enquanto os policiais realizavam patrulhamento a pé pelo bairro, foram ouvidos diversos disparos de arma de fogo a menos de 100 metros dos policiais. Imediatamente, foi solicitado apoio via rádio, sendo informado que estava ocorrendo um confronto armado envolvendo indivíduos ligados a facções criminosas".





Durante as diligências, foi localizado o corpo de Gabriel e, logo depois, um suspeito, de 28 anos. O nome não foi divulgado pela polícia. Com ele foram encontradas seis munições intactas calibre 380, um aparelho celular, um molho de chaves e uma touca ninja. Segundo a PM, ele admitiu ter participado dos ataques que culminaram na morte de Gabriel. Disse também que possuía uma pistola calibre 380, dispensada durante a fuga.





A Polícia Militar ainda fez contato com a irmã adotiva do suspeito, que informou desconhecer qualquer atividade ilícita praticada por ele. "A mulher autorizou a entrada e a realização de buscas no cômodo utilizado pelo indivíduo como moradia, localizado em seu quintal. Durante a varredura no local, foram encontradas 44 munições intactas calibre 9 mm, um binóculo e um radiocomunicador." Os militares deram voz de prisão ao suspeito e o encaminharam para a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).





A Polícia Civil foi procurada para informar sobre o caso, mas não houve retorno.