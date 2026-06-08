Suspeito de atropelar policial troca tiros com a PM em Itapemirim

Um homem trocou tiros com a Polícia Militar em Itapemirim, Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (7). De acordo com os militares, o suspeito já era procurado por envolvimento no atropelamento de um policial durante uma tentativa de abordagem, no último dia 3 de junho.





Ao notar a chegada das viaturas à região de Campo Acima, o homem fugiu em direção a uma área de mata fechada, atrás de um comércio. Durante a perseguição, segundo a PM, ele sacou uma arma e atirou várias vezes contra os agentes, que revidaram. O suspeito conseguiu escapar e não foi localizado. O nome dele não foi divulgado.





Ainda segundo a polícia, a ação foi marcada por um clima de hostilidade por parte de um grupo de moradores, que ofendeu e ameaçou os militares. Algumas pessoas chegaram a recolher cápsulas de munição caídas no chão, afirmando que usariam o material para incriminar a equipe.