Líder criminoso do TCP é condenado a 84 anos de prisão no ES

Foi condenado nesta sexta-feira (15), um dos líderes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) por ataques promovidos contra policiais militares. Trata-se de Gabriel Gomes Faria, o Buti
, que recebeu pena de 84 anos, 3 meses e 20 dias a ser cumprida em regime fechado.
Foram três dias de júri, encerrado por volta das 22h, após a leitura da sentença com a primeira condenação aplicada a ele.
Há ainda um terceiro irmão, Bruno Gomes Faria, o "Nono", que está foragido no Rio de Janeiro. As disputas promovidas pelo grupo criminoso em busca do controle de áreas são marcadas por frequentes tiroteios, ataques e tentativas de ocupação de territórios rivais. Um destes conflitos resultou na tentativa de homicídio contra cinco policiais militares.
Além de Gabriel, também foram condenados Saullo Vieira da Silva (81 anos, 1 mês e 25 dias), Marison José Vasconcelos Júnior (74 anos, 4 meses e 10 dias) e Walace Inácio da Silva (61 anos e 10 meses).
O confronto
Os integrantes do TCP estariam com armas de fogo, acessórios e munições de uso restrito. Os militares se dividiram em duas equipes e foram ao local. Ao chegarem ao Alto de Itararé, foram recebidos a tiros e, após o confronto, os denunciados se renderam.
Segundo o MP, o grupo era responsável por garantir a segurança dos demais associados por meio de intimidações com uso da força, ameaças, lesões corporais, homicídios e pichações para demarcar o domínio territorial, com o objetivo de manter o poderio do tráfico baseado na violência.
A defesa dos condenados não foi localizada, mas o espaço segue aberto à manifestação.