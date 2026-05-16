Projeto Recupera já devolveu mais de 1,3 mil celulares aos donos no ES

Criado em julho de 2024, o Projeto Recupera já devolveu 1.302 celulares aos verdadeiros donos, sendo 242 neste ano, segundo a Polícia Civil. A operação é permanente e utiliza tecnologias avançadas de rastreamento, com o apoio de operadoras de telefonia e integração com outras forças de segurança. Além da devolução às vítimas, a iniciativa coibe crime de receptação
Uma nova ação do projeto, voltado à localização, apreensão e restituição de celulares furtados, roubados ou extraviados, será realizada neste sábado (16). Foram enviadas 715 intimações, e a expectativa é de que 50 celulares sejam restituídos aos proprietários.