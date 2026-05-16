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Após intimações

Projeto Recupera já devolveu mais de 1,3 mil celulares aos donos no ES

Publicado em

15 mai 2026 às 21:34

Criado em julho de 2024, o Projeto Recupera já devolveu 1.302 celulares aos verdadeiros donos, sendo 242 neste ano, segundo a Polícia Civil. A operação é permanente e utiliza tecnologias avançadas de rastreamento, com o apoio de operadoras de telefonia e integração com outras forças de segurança.  Além da devolução às vítimas, a iniciativa coibe crime de receptação


Uma nova ação do projeto, voltado à localização, apreensão e restituição de celulares furtados, roubados ou extraviados, será realizada neste sábado (16). Foram enviadas 715 intimações, e a expectativa é de que 50 celulares sejam restituídos aos proprietários.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Previsão do tempo

Sul do ES recebe alerta para tempestade com risco de granizo neste fim de semana

Publicado em 15/05/2026 às 18:17
Alerta de perigo potencial para tempestade (nível amarelo) em 16 cidades do Sul do Espírito Santo é válido da 0h deste sábado (16) até as 23h59 de domingo (17)
Alerta de perigo potencial para tempestade em 16 cidades do Sul do ES Reprodução | Inmet
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestade (nível amarelo) em 16 cidades do Sul do Espírito Santo, válido da 0h deste sábado (16) até as 23h59 de domingo (17). A previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o Inmet, o risco é considerado baixo, mas há possibilidade de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos pontuais.


Cidades incluídas no alerta:
  • Alegre, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Itapemirim, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Recomendações do Inmet:
  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores.
  • Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Atropelamento

Carro passa por cima de criança e depois atinge casa em Cachoeiro

Publicado em 15/05/2026 às 18:06

Uma criança foi atropelada por um carro que também atingiu uma casa no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 14h da quinta-feira (15) e foi flagrado por câmeras de videomonitoramento (veja acima).  


Josiane Simão é mãe de Arthur Henrique, de 9 anos, e contou que ele passa bem após o acidente. Ele foi socorrido pelo Samu/192 e levado ao Hospital Infantil da cidade. Os exames não apontaram ferimentos graves, portanto ele recebeu alta no mesmo dia. "Graças a Deus não aconteceu o pior", disse.


O veículo, um Chevrolet Corsa Classic, atingiu a parede do quarto da dona de casa Thaís Corrêa, de 35 anos. Ela conta que estava com a filha bebê quando ouviu o forte impacto e olhou pela janela, por onde viu muita fumaça. Ao sair para tentar ajudar a motorista ferida, ela também soube do atropelamento.

Após atropelar criança, carro atingiu parede de quarto onde mãe e bebê estavam
Após atropelar criança, carro atingiu parede de quarto onde mãe e bebê estavam Montagem A Gazeta | Thaiz Corrêa

A batida danificou principalmente o portão da casa, que foi consertado pela própria família de Thaís. “Minha cama estava encostada justamente na parede onde o carro bateu. Se não tivesse esse reforço, o carro teria entrado dentro do meu quarto”, disse a moradora.


A Polícia Militar foi procurada para mais detalhes sobre o caso. 

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Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Quando ia embarcar

Estelionatário de São Paulo é preso na Rodoviária de Vitória

Publicado em 15/05/2026 às 17:00

Um estelionatário, de 73 anos, foi detido na Rodoviária de Vitória na noite desta quinta-feira (14). Conforme a Guarda Municipal, ele era considerado foragido da Justiça desde agosto do ano passado. O homem foi abordado pelos agentes no momento em que embarcava em um ônibus com destino a São Paulo.


O idoso havia contra ele um mandado de prisão expedido pelo Júri de Execuções de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, com pena restante de dois anos e oito meses.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Após quatro dias

Carro roubado em Jardim Camburi é recuperado com munições em Vitória

Publicado em 15/05/2026 às 16:24

Um carro do modelo Honda Fit que havia sido roubado no último domingo (10) foi recuperado em Goiabeiras, Vitória, pela Guarda Municipal, na noite desta quinta-feira (14). Dentro do veículo, os agentes encontraram munições intactas, que foram apreendidas, além de uma arma. Um homem de 28 anos — que conduzia o automóvel — foi detido. 


Segundo a corporação, o carro foi roubado no bairro Jardim Camburi. Na ação em questão, um homem armado obrigou a condutora, de 46 anos, a entregar o veículo. Após isso, o suspeito tomou a direção e fugiu no sentido Serra. 


Na quinta (14), o veículo foi flagrado por câmeras de monitoramento de Vitória circulando pelas ruas do município. O suspeito — que possui passagens por roubo — contou que um conhecido havia emprestado o carro para ele, por isso estava conduzindo. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por receptação e porte ilegal de arma de fogo e munições, e foi encaminhado ao presídio. Já o automóvel foi conduzido até um pátio credenciado.


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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Na ES 320

Pedestre morre após ser atropelado por moto em rodovia de Ecoporanga

Publicado em 15/05/2026 às 13:05

Um pedestre de 48 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta no km 59 da ES-320, na zona rural de Ecoporanga, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (14).


Segundo a Polícia Militar, uma testemunha relatou que o motociclista se deparou com o homem no meio da pista e não conseguiu evitar o atropelamento. A vítima, que não teve o nome divulgado, chegou a ser socorrida, mas morreu dentro da ambulância a caminho do hospital.


O motociclista também ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde. O nome do hospital e o estado de saúde dele não foram informados.


A perícia foi acionada e o corpo da vítima encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde passará por necropsia. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Ecoporanga.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Motociclista fica ferida em acidente em Marataízes; vídeo mostra colisão

Publicado em 15/05/2026 às 12:24

Uma motociclista ficou ferida após se envolver em um acidente com um carro na Avenida Rubens Rangel, no bairro Cidade Nova, em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, no início da tarde de quinta-feira (14).


Imagens de câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que o carro para na pista para acessar uma rua lateral. A motociclista, que seguia no sentido contrário da via, não consegue frear a tempo e atinge o veículo. Com o impacto, ela é arremessada ao chão.


Segundo a Polícia Militar, a vítima ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital do município. Não há informações sobre o estado de saúde da motociclista.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Armas apreendidas

Mulher é morta com tiro na cabeça pelo companheiro em aldeia de Aracruz

Publicado em 15/05/2026 às 11:23
Crime aconteceui na Aldeia Córrego do Ouro
Angélica Coutinho da Vitória foi encontrada sem vida, caída na porta da residência Montagem | A Gazeta

Uma mulher de 30 anos foi morta a tiros pelo companheiro na Aldeia Córrego do Ouro, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Angélica Coutinho da Vitória foi encontrada sem vida na porta da residência do casal, na noite de quinta-feira (14). Ela foi atingida por um disparo de revólver calibre 32 na cabeça.


De acordo com a PM, o suspeito e a arma utilizada no crime foram levados até a delegacia pelo cacique da aldeia. O homem contou aos policiais que os dois haviam discutido e que Angélica teria o atingido com uma panela. Segundo a versão apresentada por ele, o revólver foi pego apenas para intimidá-la, mas a mulher teria tentado tomar a arma, momento em que ocorreu o disparo.


Na casa do suspeito, os policiais encontraram outras duas armas: uma espingarda calibre 28 e outra calibre 32. Também foram apreendidas 10 munições calibre 32, sete munições calibre 28 e uma munição calibre 32 deflagrada.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Briga generalizada

Preso segundo suspeito de envolvimento na morte de pai e filho em Aracruz

Publicado em 15/05/2026 às 09:55
Crime aconteceu em janeiro deste ano
homem foi localizado pela PRF dentro de um ônibus que transportava trabalhadores da Bahia para Aracruz. Reprodução

Foi preso na quinta-feira (14) o segundo suspeito de envolvimento em uma briga generalizada que terminou com a morte de pai e filho, em Aracruz, no Norte do Espírito SantoO homem foi abordado em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Linhares, enquanto viajava em um ônibus que transportava trabalhadores da Bahia para uma empresa em Aracruz. O nome e a idade do suspeito não foram divulgados.


O crime aconteceu em janeiro deste ano. Na ocasião, as vítimas foram esfaqueadas durante a confusão. O filho, identificado como Jocktan Souza, de 33 anos, morreu no local. O pai, Enock da Paixão, de 59 anos, chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.


A prisão foi realizada em uma ação conjunta entre equipes da Polícia Civil e agentes da PRF. Segundo a polícia, havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Após a abordagem, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Aracruz.


A Polícia Civil informou que o suspeito foi preso preventivamente por duplo homicídio qualificado.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Saiu do RJ

Homem é flagrado com arsenal de armas e drogas dentro de carro na Serra

Publicado em 15/05/2026 às 09:50
Material estava dentro de carro e foi apreendido na Serra
Material estava dentro de carro e foi apreendido na Serra Divulgação | PRF

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi flagrado com um verdadeiro arsenal de armas e drogas dentro de um carro no km 280 da BR 101, na Serra, na noite de quinta-feira (14). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o suspeito havia saído de Niterói, no Rio de Janeiro, e receberia R$ 3 mil pelo transporte do material. 


De acordo com a PRF, o homem foi abordado em uma ação de patrulhamento. Durante a abordagem, ele apresentou versões contraditórias sobre a origem e o destino da viagem, o que levantou suspeitas dos policiais. Nas buscas realizadas no veículo, os agentes encontraram uma sacola contendo quatro pistolas, sendo uma delas de fabricação israelense, além de carregadores e munições de diversos calibres.


No porta-malas, os policiais localizaram 27 tabletes de maconha, uma porção de crack e uma carabina Colt M4 Carbine calibre 5.56, acompanhada de carregador e bandoleira.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra e autuado por tráfico de drogas.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Caso na Praia do Suá

Mais dois suspeitos de sequestrar e matar morador de rua em Vitória são presos

Publicado em 15/05/2026 às 08:09

Mais dois vigilantes foram presos suspeitos de participação na morte de Marcos Vinícius Lopes Rodrigues, 35 anos, que vivia em situação de rua na região da Praia do Suá. O crime aconteceu na madrugada do dia 17 de março. Segundo a Polícia Civil, outros três investigados no crime são considerados foragidos.


De acordo com o g1 Espírito Santo, os sete investigados são vigilantes que atuam em uma empresa de segurança privada, que teve suas atividades encerradas pela Polícia Federal na quinta-feira (14), durante a Operação Segurança em Pauta III


Conforme a corporação, na última terça-feira (12), a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) realizou a 2ª fase da Operação Invisíveis com o objetivo cumprir cinco mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal da Serra — Tribunal do Júri — contra investigados envolvidos no assassinato.


Durante o cumprimento dos mandados, nenhum dos alvos foi localizado em casa. No entanto, na quarta-feira (13), dois investigados se apresentaram espontaneamente na sede da DEPD. Os mandados de prisão temporária foram cumpridos e os suspeitos encaminhados ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.


De acordo com as investigações, Marcos Vinícius foi sequestrado na Praia do Suá e assassinado na madrugada do dia 17 de março, em uma plantação de eucalipto na Serra. O corpo da vítima foi encontrado pela Polícia Civil no dia 20 de abril.


“As investigações seguem em andamento visando à localização e captura dos demais envolvidos. Até o presente momento, outros três alvos da operação são considerados foragidos pela Polícia Civil”, afirmou o delegado titular da DEPD, Tarcísio Otoni.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
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