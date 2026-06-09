As escolas cívico-militares e o risco à pluralidade da escola pública

A recente decisão do ministro Gilmar Mendes sobre as escolas cívico-militares de São Paulo traz um ponto que merece a reflexão de quem se importa com a educação brasileira. Ao analisar o modelo, o ministro relator das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) que contestam a instalação das escolas em São Paulo determinou que os padrões de estética e vestimenta nas escolas devem respeitar a multiplicidade cultural e religiosa do país, inclusive a de grupos minoritários. É um princípio básico: a escola pública é, antes de tudo, o lugar da pluralidade.





Numa mesma sala de aula convivem realidades, origens, credos e sonhos diferentes. Essa convivência é uma das forças que tem a escola pública. É na escola, e em poucos outros espaços do país, que pessoas tão distintas aprendem juntas, lado a lado, a se respeitar e a construir um futuro comum. Formar para a diversidade não é um capricho para poucos; é parte essencial do que prepara um jovem para viver em sociedade e para o mundo do trabalho.





Por isso essa observação do ministro é tão acertada. A escola não existe para enquadrar a criança num molde único, mas sim para acolher cada uma e ajudá-la a ir mais longe. Padronizar corpo, cabelo e crença caminha na direção oposta à da própria função da escola, que é abrir mundos, e jamais estreitá-los. A escola pública é o espelho da sociedade, e uma sociedade democrática não cabe num só uniforme.