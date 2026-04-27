Eis o tempo de acabar com a neoescravidão

Quanto observam-se as condições desumanas das jornadas da escala de trabalho 6x1, impossível não as fazer sem analisar as raízes históricas, como reflexo da escravidão e inerente ao ciclo de exploração do trabalhador. Hoje, temos novos formatos de escravidão, onde o trabalhador, mesmo com “salário”, vive em condições indignas, sem pausas adequadas e com uma rotina exaustiva.





O debate sobre o fim da escala 6x1 (seis dias de trabalho por um de folga) ganhou força no Brasil com a Projeto de Emenda Constitucional, proposto pela deputada Érika Hilton (PSOL-SP) e o apoio do movimento VAT (Vida Além do Trabalho), tendo por objetivo principal a abolição da jornada de 44 horas semanais com apenas uma folga, avançando para um modelo de 36 ou 40 horas semanais, geralmente no formato 5x2 (cinco dias de trabalho, dois de descanso).

As implicações na vida do trabalhador são importantes no que concerne ao aumento da qualidade de vida e da saúde. Com mais tempo de sem trabalhar, com a garantia de um segundo dia de folga, é possibilitado o descanso real, lazer, estudos e tempo com a família. Na dimensão da saúde mental e física, considerando que a escala 6x1 é associada à exaustão extrema e doenças como a Síndrome de Burnout, a redução da jornada visa diminuir o estresse crônico.