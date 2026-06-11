No universo específico do futebol, essa lógica individualista e espetacularizada encontra expressão maior na figura de Neymar. Dono de reconhecido talento esportivo, coloca-o majoritariamente a serviço de mobilização midiática.





Por isso é associado à cultura de celebridade marcada pelo excesso de personalismo, pela ostentação e pelo distanciamento em relação a questões tanto envolvendo colegas de trabalho quanto aquelas de cunho social vividos pela maioria da população brasileira.



Sua trajetória pública reflete valores de um tempo em que o sucesso individual é apresentado como medida absoluta de vitória maior enquanto ser humano. Em lugar do compromisso mais amplo com questões coletivas, prevalece a construção permanente da própria imagem utilizando todos os instrumentos necessários para tal.





Mais do que o êxito material em si, o que é passível de crítica é a dificuldade que ele tem de reconhecer a responsabilidade social proporcional à dimensão que sua personalidade possui.



Trump e Neymar naturalizam a ideia de privilégio como mérito exclusivamente individual, desconsiderando as profundas desigualdades estruturais que caracterizam seus respectivos países. Ambos simbolizam, em campos distintos, uma cultura fortemente orientada pelo narcisismo público, pela centralidade do espetáculo e pela permanente busca de reconhecimento pessoal que se transformem em ganhos financeiros imediatos.





Em flagrante contraste com essa forma de exercício de poder voltado para ganhos pessoais, a presidenta do México Claudia Sheinbaum e o jogador brasileiro Vinicius Jr têm utilizado suas respectivas projeções políticas e sociais para sinalizar horizontes distintos.





A presidenta mexicana representa, em muitos aspectos, a tentativa de reconstruir uma política voltada para inclusão social, soberania nacional e valorização dos setores historicamente marginalizados da sociedade mexicana.





Sua trajetória acadêmica e política conecta desenvolvimento econômico com justiça social e sustentabilidade ambiental, recusando a ideia de que crescimento só pode existir à custa da exclusão.





Na mesma linha de agir junto ao público, Vinicius Jr tornou-se símbolo de outra dimensão transformadora do futebol contemporâneo. Mais do que um atleta talentoso, ele cada vez mais assume posição firme contra o racismo estrutural presente dentro e fora dos estádios.