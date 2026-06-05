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Copa do Mundo

Neymar fará exame para voltar a campo semana que vem, diz Ancelotti

Atacante não viajará para Cleveland com o restante do grupo

Publicado em 05 de Junho de 2026 às 11:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jun 2026 às 11:00
Neymar
Anne-Christine POUJOULAT / AFP
O treinador da seleção brasileira Carlo Ancelotti afirmou nesta sexta-feira (5) que Neymar pode retornar aos treinamentos em campo com o restante do grupo a partir da semana que vem. Segundo o italiano, o camisa 10 deve fazer uma ressonância magnética neste sábado (6) para avaliar a evolução da lesão na panturrilha direita.
"A situação dele é bastante clara, está fazendo bastante trabalho individual. Amanhã vai fazer uma ressonância, e se tudo sair bem pode treinar com o grupo na próxima semana", disse Ancelotti.
O atacante não viajará para Cleveland com o restante do grupo, e ficará no hotel da seleção brasileira em Nova Jersey, acompanhado de parte da equipe médica da seleção, trabalhando de forma intensiva para acelerar o retorno.
A seleção brasileira enfrenta o Egito às 19h deste sábado (6), em Cleveland. A estreia na Copa do Mundo será dia 13 de junho, diante do Marrocos.

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