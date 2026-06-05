Neymar fará exame para voltar a campo semana que vem, diz Ancelotti

Anne-Christine POUJOULAT / AFP

O treinador da seleção brasileira Carlo Ancelotti afirmou nesta sexta-feira (5) que Neymar pode retornar aos treinamentos em campo com o restante do grupo a partir da semana que vem. Segundo o italiano, o camisa 10 deve fazer uma ressonância magnética neste sábado (6) para avaliar a evolução da lesão na panturrilha direita.

"A situação dele é bastante clara, está fazendo bastante trabalho individual. Amanhã vai fazer uma ressonância, e se tudo sair bem pode treinar com o grupo na próxima semana", disse Ancelotti.

O atacante não viajará para Cleveland com o restante do grupo, e ficará no hotel da seleção brasileira em Nova Jersey, acompanhado de parte da equipe médica da seleção, trabalhando de forma intensiva para acelerar o retorno.