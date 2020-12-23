Aridelmo Teixeira, Valéria Morgado, Lorenzo Pazolini, Capitã Estéfane, Roberto Carneiro e Marcelo Oliveira em anúnico de secretariado Crédito: Flávia Mancilha/Assessoria de Imprensa

O prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou, nesta quarta-feira (23), os nomes de três secretários e de uma subsecretária que vão compor a equipe a partir de janeiro.

Todos já tiveram passagens pelo governo do Estado durante a gestão de Paulo Hartung (então filiado ao MDB e hoje sem partido).

Your browser does not support the audio element. Presidente estadual do Republicanos e ex-secretários de Hartung na equipe de Pazolini

O presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, que já foi secretário de Esportes e subsecretário da Casa Civil de Hartung, vai estar à frente da pasta de Governo em Vitória.

O secretário de Desenvolvimento da Cidade será Marcelo Oliveira, que foi secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), também na gestão Hartung.

Pazolini ainda anunciou o empresário Aridelmo Teixeira como futuro secretário da Fazenda e a jornalista Valéria Morgado para comandar a Subsecretaria de Comunicação. Valéria também foi superintendente adjunta de Imprensa e Mídias Sociais do governo do Espírito Santo sob Hartung.

Pazolini anuncia secretários para a Prefeitura de Vitória

Aridelmo quase foi secretário de Educação durante parte do governo Hartung, chegou a ser anunciado, mas acabou não ingressando no primeiro escalão depois que Haroldo Corrêa Rocha decidiu permanecer no comando da pasta. Aridelmo também participou da elaboração do projeto Escola Viva, um dos carros-chefe do governo. Agora filiado ao Novo, Aridelmo Teixeira disputou o governo do Estado pelo PTB em 2018.

Para ele, um dos grandes desafios de sua pasta será gerir o orçamento, diante da instabilidade da pandemia de Covid-19. A prefeitura vai precisar contar com os recursos da chamada "reserva de contingência", que é uma espécie de "folga" que o Poder Executivo costuma deixar no orçamento para poder usar esses recursos em caso de emergência financeira. Para 2021, haverá R$ 11 milhões.

"Essa mobilidade é devido à dificuldade de se prever algumas situações a longo prazo, e protege o cidadão, para a gente ter mais facilidade de alocar o dinheiro aonde efetivamente precisa", explicou.

Já o futuro secretário Marcelo de Oliveira diz que entra para a gestão com três principais metas: criar uma ferramenta de redução contínua dos prazos de licenças e alvarás, iniciar um estudo de requalificação do Centro de Vitória, para que ela volte a ter protagonismo, e desenvolver um programa de regularização fundiária, para facilitar a obtenção de escrituras.

"A gente precisa fazer com que a secretaria seja um facilitador para o cidadão e para o empreendedorismo. Diminuir a discricionariedade que o empreendedor sofre, em que um fiscal pede uma coisa, depois outro faz novas exigências. Um pingue-pongue entre a fiscalização e o empreendedorismo. A gente precisa acabar com isso", afirmou.

Já a Secretaria de Governo, a ser comandada por Carneiro, é a responsável pelas articulações com a comunidade e com a Câmara Municipal, ajudando o prefeito na coordenação dos projetos estratégicos para a cidade. Carneiro já está em diálogo permanente com os vereadores eleitos, mas afirma não estar participando das discussões sobre a eleição da Mesa Diretora do Legislativo.

Segundo Pazolini, ele buscará diálogo com os vereadores sempre que houver a necessidade de aprovação de projetos do Executivo. "Nossa linha vai ser de diálogo para aprovar nossos projetos. Dar explicações técnicas, fundamentos, apresentar motivos e também estamos abertos ao convencimento. Tenho que ser coerente com minha atuação na Assembleia. Sempre cobrei muito, nos últimos anos, quando não havia explicação para alguma medida", destacou.

OUTROS NOMES