Ex-secretário de Hartung vai comandar 'supersecretaria' em Vitória

Prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini; vice-prefeita eleita, Capitã Estéfane; futuro "supersecretário", Regis Mattos; futura secretária de Educação, Juliana Rohsner, e futuro secretário de Obras, Gustavo Perin Crédito: Natalia Devens

O prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou, nesta sexta-feira (18), mais três nomes que vão compor o secretariado na gestão que começa em janeiro.

Um deles é o do ex-secretário de Estado de Planejamento Regis Mattos, que atuou no governo Paulo Hartung , de 2015 a 2018, e será o secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação da Prefeitura de Vitória. A pasta é uma espécie de "supersecretaria", responsável, por exemplo, pela captação de recursos em órgãos de financiamento para obras na cidade e pelo planejamento da execução das obras.

Também foram anunciados o engenheiro Gustavo Perin de Medeiros Teixeira para a secretaria de Obras, e a pedagoga Juliana Roshner Vianna Toniati como secretária de Educação.

PLANEJAMENTO

Regis Mattos é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado (TCES), função que exerce atualmente e em que Pazolini já atuou. Ele também colaborou com a campanha do republicano, discretamente, como um conselheiro ou consultor informal para assuntos econômicos. O nome dele já era cotado para integrar o primeiro escalão.

Régis Mattos Teixeira, anunciado como futuro secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O prefeito eleito negou que tenha havido algum tipo de indicação de Hartung. "Nós estamos tentando trazer pessoas para agregar valor à cidade. São quadros técnicos, pessoas com história de vida, dedicação ao Estado, e que têm toda a condição de já entrar jogando, não tem nem aquecimento", comentou.

Como um primeiro diagnóstico da situação da cidade para sua futura função, Mattos destacou que o desafio será recuperar a capacidade de realizar investimentos com recursos próprios, porque, atualmente, para investir, a cidade depende muito de operações de crédito, segundo ele.

"Para isso, é necessário ser mais eficiente na gestão, fazer mais com menos. Reduzir gastos, desperdícios, buscar novas fontes de renda, automatizar processos, ir por um caminho de modernização da gestão pública", comentou.

Ele afirmou que as operações de crédito já firmadas serão preservadas, como a do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) e do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), mas que a equipe avaliará as condições de cada contrato. "O gasto com juros e amortizações já aumentou nesse ano de 2020. Quase dobrou em relação a dois, três anos atrás", disse.

Segundo Pazolini, a secretaria ocupada por Mattos ainda pode sofrer algum tipo de mudança nas atribuições ou desmembramentos, já que concentra três áreas (planejamento, gestão e comunicação). Não haverá, contudo, um aumento no total de secretarias, que hoje são 17.

OBRAS

Como o colunista Vitor Vogas também havia antecipado , o engenheiro Gustavo Perin de Medeiros Teixeira vai comandar a pasta de Obras. Ele é o atual diretor de Operações do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Gustavo Perin Medeiros Teixeira, futuro secretáario de Obras e Habitação de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

De 2015 a 2018, portanto durante todo o governo passado de Hartung, foi diretor de Engenharia do DER-ES. Desde 2018, é o diretor de Operações do órgão.

Gustavo Perin afirmou que o principal investimento previsto em obras para os próximos anos é a urbanização da Orla Noroeste, na região da Grande São Pedro, com os recursos de empréstimos do BID.

"Há o recurso de captação e temos que dar eficiência a ele. Tem um contrato assinado, é um recurso internacional, há uma necessidade de fazer uma boa gestão. Já que não tem o recurso próprio para investimento, temos que colocar o foco nas entregas. A secretaria de Obras, primordialmente, é finalística. Enquanto o Regis fará esse trabalho, para daqui a um ano e meio a gente começar a entregar as obras com os nossos recursos, temos que dar prioridade a esses programas".

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Já a pedagoga Juliana Roshner Vianna Toniati será secretária de Educação. Ela coordenou a equipe de educação de jovens e adultos na Secretaria de Educação da Prefeitura de Cariacica e atualmente é gestora da escola estadual de ensino fundamental e médio Jones José do Nascimento, em Central Carapina, na Serra. Em 2019, recebeu o prêmio "Educadora nota 10", da Fundação Victor Civita, pelo trabalho desenvolvido nessa escola.

Juliana Rohsner Vianna Toniati, nova secretária municipal de Educação de Vitória a partir de 2021 Crédito: Carlos Alberto Silva

Pazolini relatou que conheceu a educadora em uma apresentação que ela fez na Assembleia Legislativa sobre a escola da Serra, e viu nela as qualidades para estar em sua equipe. "Me chamou a atenção o engajamento, a melhora nos índices, e no pertencimento que os moradores de Central Carapina passaram a ter e zelar pelo imóvel. Ele era depreciado e, com o trabalho que foi feito, a comunidade hoje tem orgulho da escola", disse o prefeito eleito.

Com o desafio inicial de tratar sobre as aulas presenciais, evasão escolar e distorção de aprendizagem, a futura secretária afirma ser a favor do retorno presencial das escolas em 2021.

"A atual gestão já divulgou um calendário e uma normativa para o ano que vem prevendo o retorno. E vamos ser muito sensatos para implantar. A ideia é que não se aumente esse abismo social, que as crianças possam, de fato, estar na escola aprendendo, mas com segurança."

A nova secretária também afirmou que sua primeira tarefa será verificar a situação dos contratos dos professores conforme a necessidade das escolas, já que há contratos de servidores por designação temporária sendo encerrados neste mês de dezembro que não foram renovados pela atual gestão.

"A nossa gestão está escolhendo o caminho do diálogo. Não temos como fazer esse planejamento agora sem ouvir do magistério o que está acontecendo, o que está precisando. A gente está entrando para ser parceiro. Eu estou saindo do chão da escola, então isso está muito latente em mim. Eu sei exatamente o que os professores passaram durante a pandemia. A ideia não é chegar mudando. É ouvir e agregar", disse.