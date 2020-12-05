Capitã Estéfane, vice de Pazolini: 'Para haver Segurança é preciso Educação'

A Polícia Militar foi uma oportunidade, uma porta de emprego. Eu ingressei com 18 anos como soldado. Foi o primeiro concurso que prestei e fui aprovada. Tive essa oportunidade e a abracei. Percebi que era uma boa carreira. Com 21 anos, fiz o Curso de Formação de Oficiais (CFO) e me tornei oficial da polícia aos 23 anos. O ofício contribuiu muito com a formação da minha visão de mundo. Sempre trabalhei em Vitória e pude conhecer a região, principalmente a realidade das áreas menos assistidas. Tem muita comunidade onde a presença do Estado se faz quase que exclusivamente pela Polícia Militar. Pude, com isso, ter uma percepção do que a cidade precisa, das necessidade sociais das comunidades. Foi um complemento para minha visão de mundo, para o meu conhecimento e para as perspectivas que tenho hoje para a cidade de Vitória. Assim que eu for diplomada, minha carreira militar será encerrada, porque existe uma incompatibilidade de função. A legislação não me permite retornar para a atividade militar. Há o encerramento da carreira.