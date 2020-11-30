Prefeito eleito em Vitória, Pazolini quer escola cívico-militar na Capital

Lorenzo Pazolini comora eleição para a Prefeitura de Vitória em seu comitê de campanha em Jardim da Penha Crédito: Vitor Jubini

"Se o governo federal nos auxiliar, puder fazer um convênio, transferir verba, ajudar, e nós tivermos orçamento para fazer, nós iremos fazer. Vamos trabalhar para viabilizar", disse durante entrevista para Rádio CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (30). "Estou aberto a toda boa proposta para a cidade, sem viés ideológico, sem construção enviesada."

Durante toda a campanha eleitoral, Pazolini passou ao largo do discurso ideológico. Em momentos que foi questionado sobre seu alinhamento com o governo federal, fugiu. Logo após resultado nas urnas, voltou a afirmar: "Não esperem de mim construções ideológicas."

"O pai ou mãe são soberanos, eles vão decidir. Se eles entenderem que o filho deve seguir o modelo tradicional, padrão, que dá resultado, que ele siga, vai ser valorizado. Se ele entender que é o momento do filho ingressar na escola cívico-militar, nós, como prefeitura, iremos disponibilizar", declarou.

Escolas cívico-militares têm gestão compartilhada entre militares e civis e preveem que militares da reserva atuem em tutorias e na área administrativa  e não como professores. Esse modelo segue a Base Nacional Comum Curricular estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC).