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Segundo turno

Lorenzo Pazolini é eleito prefeito de Vitória com 58,5% dos votos

Candidato do Republicanos derrotou o petista João Coser no segundo turno

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 18:55
Eleições 2020 - Vencedor do 2º turno - Delegado Pazolini
Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito prefeito de Vitória Crédito: Rede Social/Arte Geraldo Neto
O deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito  prefeito de Vitória neste domingo (29), no segundo turno da eleição municipal, com 58,50% dos votos válidos. Ele derrotou o ex-prefeito João Coser (PT), que obteve 41,50%.
Segundo a Justiça Eleitoral, com 100%  das urnas apuradas, Pazolini recebeu 102.466 votos, enquanto Coser teve 72.684. 
Pazolini também foi o primeiro colocado no 1º turno do pleito, com 30,95% dos votos, enquanto Coser ficou com 21,82%.
O deputado, de direita, é do mesmo partido do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, e do deputado federal Amaro Neto, e foi apoiado por eles durante a campanha. 
Pazolini tem 38 anos e está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa, foi eleito em 2018. Antes, era titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Na urna, o nome dele apareceu como Delegado Pazolini. 
Além do Republicanos, DEM, PTC e Solidariedade compõem a coligação que o elegeu neste domingo. 

COMEMORAÇÃO

No comitê central de Pazolini, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, apoiadores comemoraram o resultado. O prefeito eleito acompanhou a apuração de casa, e chegou ao local por volta de 18h45, acompanhado de Erick Musso e do ex-deputado federal Lelo Coimbra (MDB). Em sua primeira entrevista após o resultado, ele destacou que "o momento é de refletir, de unir a cidade novamente".
Comemoração no comitê de Lorenzo Pazolini após o deputado ser eleito prefeito de Vitória
Comemoração no comitê de Lorenzo Pazolini após o deputado ser eleito prefeito de Vitória Crédito: Vitor Jubini

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Vereadores de Vitória Denninho Silva (Cidadania), Cléber Felix (DEM) e Sandro Parrini (DEM), apoiadores de Pazolini, comemorando o resultado no comitê
Vereadores de Vitória Denninho Silva (Cidadania), Cléber Felix (DEM) e Sandro Parrini (DEM), apoiadores de Pazolini, comemorando o resultado no comitê Crédito: Natalia Devens

O RESULTADO EM VITÓRIA

 Delegado Pazolini (Republicanos): 58,50%
 João Coser (PT): 41,50%
 Votos em branco: 2,41%
 Votos nulos: 3,28%
 Abstenções: 26,14%

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