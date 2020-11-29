Lorenzo Pazolini é eleito prefeito de Vitória com 58,5% dos votos

Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito prefeito de Vitória Crédito: Rede Social/Arte Geraldo Neto

58,50% dos votos válidos. Ele derrotou o ex-prefeito 41,50%. O deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito prefeito de Vitória neste domingo (29), no segundo turno da eleição municipal, comdos votos válidos. Ele derrotou o ex-prefeito João Coser (PT), que obteve

Segundo a Justiça Eleitoral, com 100% das urnas apuradas, Pazolini recebeu 102.466 votos, enquanto Coser teve 72.684.

Pazolini também foi o primeiro colocado no 1º turno do pleito, com 30,95% dos votos, enquanto Coser ficou com 21,82%.

O deputado, de direita, é do mesmo partido do presidente da Assembleia Legislativa , Erick Musso, e do deputado federal Amaro Neto , e foi apoiado por eles durante a campanha.

Pazolini tem 38 anos e está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa, foi eleito em 2018. Antes, era titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Na urna, o nome dele apareceu como Delegado Pazolini.

Além do Republicanos, DEM, PTC e Solidariedade compõem a coligação que o elegeu neste domingo.

COMEMORAÇÃO

No comitê central de Pazolini, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, apoiadores comemoraram o resultado. O prefeito eleito acompanhou a apuração de casa, e chegou ao local por volta de 18h45, acompanhado de Erick Musso e do ex-deputado federal Lelo Coimbra (MDB). Em sua primeira entrevista após o resultado, ele destacou que "o momento é de refletir, de unir a cidade novamente".

Comemoração no comitê de Lorenzo Pazolini após o deputado ser eleito prefeito de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Vereadores de Vitória Denninho Silva (Cidadania), Cléber Felix (DEM) e Sandro Parrini (DEM), apoiadores de Pazolini, comemorando o resultado no comitê Crédito: Natalia Devens

O RESULTADO EM VITÓRIA  Delegado Pazolini (Republicanos): 58,50%

 João Coser (PT): 41,50%

 Votos em branco: 2,41%

 Votos nulos: 3,28%

 Abstenções: 26,14% SEGUNDO TURNO