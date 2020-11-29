Lorenzo Pazolini é eleito prefeito de Vitória com 58,5% dos votos

O deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito prefeito de Vitória neste domingo (29), no segundo turno da eleição municipal, com 58,50% dos votos válidos. Ele derrotou o ex-prefeito João Coser (PT), que obteve 41,50%.
Segundo a Justiça Eleitoral, com 100% das urnas apuradas, Pazolini recebeu 102.466 votos, enquanto Coser teve 72.684.
Pazolini também foi o primeiro colocado no 1º turno do pleito, com 30,95% dos votos, enquanto Coser ficou com 21,82%.
O deputado, de direita, é do mesmo partido do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, e do deputado federal Amaro Neto, e foi apoiado por eles durante a campanha.
Pazolini tem 38 anos e está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa, foi eleito em 2018. Antes, era titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Na urna, o nome dele apareceu como Delegado Pazolini.
Além do Republicanos, DEM, PTC e Solidariedade compõem a coligação que o elegeu neste domingo.
COMEMORAÇÃO
No comitê central de Pazolini, na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, apoiadores comemoraram o resultado. O prefeito eleito acompanhou a apuração de casa, e chegou ao local por volta de 18h45, acompanhado de Erick Musso e do ex-deputado federal Lelo Coimbra (MDB). Em sua primeira entrevista após o resultado, ele destacou que "o momento é de refletir, de unir a cidade novamente".
O RESULTADO EM VITÓRIA
Delegado Pazolini (Republicanos): 58,50%
João Coser (PT): 41,50%
Votos em branco: 2,41%
Votos nulos: 3,28%
Abstenções: 26,14%