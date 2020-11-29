Cinco detidos na Serra e em Vila Velha e disque-denúncia registra 18 queixas

Cinco pessoas foram detidas durante a manhã de eleições, neste domingo (29). Dos casos, quatro aconteceram na Serra e um em Vila Velha. O número é inferior às 17 prisões ocorridas no primeiro turno das eleições, que envolveram, inclusive, candidatos a prefeito e a vice-prefeito no ES.
Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), das quatro pessoas detidas na Serra, duas tiveram a boca de urna como motivação. Outros dois eleitores foram detidos por conta de briga nos locais de votação. Em Vila Velha, a boca de urna também fez um eleitor ser levado pela polícia.
O Disque-Denúncia registrou 18 chamados até o fim da manhã. Cariacica foi o município com mais ocorrências, oito no total. Em seguida vieram Vila Velha (5), Vitória (3) e Serra (2). O número de denúncias até o fim da manhã de votação do segundo turno foi inferior às mais de 104 registradas no dia 15 de novembro, na Região Metropolitana de Vitória.
*Vinícius Zagoto é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes