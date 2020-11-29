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Eleições 2020

Cinco detidos na Serra e em Vila Velha e disque-denúncia registra 18 queixas

Pessoas foram detidas após brigas e boca de urna nos locais de votação. Disque-Denúncia teve 18 registros

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 15:21
Segurança - Policial militar
Segurança - Policial militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Cinco pessoas foram detidas durante a manhã de eleições, neste domingo (29). Dos casos, quatro aconteceram na Serra e um em Vila Velha. O número é inferior às 17 prisões ocorridas no primeiro turno das eleições, que envolveram, inclusive, candidatos a prefeito e a vice-prefeito no ES.
Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), das quatro pessoas detidas na Serra, duas tiveram a boca de urna como motivação. Outros dois eleitores foram detidos por conta de briga nos locais de votação. Em Vila Velha, a boca de urna também fez um eleitor ser levado pela polícia.
O Disque-Denúncia registrou 18 chamados até o fim da manhã. Cariacica foi o município com mais ocorrências, oito no total. Em seguida vieram Vila Velha (5), Vitória (3) e Serra (2). O número de denúncias até o fim da manhã de votação do segundo turno foi inferior às mais de 104 registradas no dia 15 de novembro, na Região Metropolitana de Vitória. 
*Vinícius Zagoto é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes

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