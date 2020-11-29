Acompanhe a apuração em tempo real do segundo turno na Grande Vitória

A partir das 17h deste domingo (29), os capixabas vão poder acompanhar em A Gazeta a apuração dos votos nas quatro cidades da Grande Vitória onde ocorre o segundo turno das eleições de 2020. Será possível saber, em tempo real, qual candidato está na frente na disputa pelas prefeituras de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
Assim como no primeiro turno, os dados serão encaminhados direto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e atualizados a todo instante. Quando 100% das urnas estiverem apuradas, A Gazeta vai mostrar os resultados finais, com o nome dos futuros prefeitos nessas quatro cidades. Também será possível pesquisar, por município ou pelo nome do candidato, quantos votos cada um obteve.
A votação, neste domingo (29), será das 7h às 17h e a apuração começará em seguida. O segundo só ocorre em cidades com mais de 200 mil eleitores, onde nenhum candidato obteve mais de 50% dos votos válidos na primeira votação.
Durante todo o domingo, A Gazeta vai produzir reportagens, entrevistas e análises com especialistas. Os conteúdos serão publicados no site e distribuídos pelas redes sociais. A cobertura robusta, que vai contar com mais de 160 profissionais em todo o Estado, terá início às 6h e vai até a meia-noite.
Os profissionais estarão nas ruas e na redação, seguindo os protocolos sanitários para prevenção de contágio do novo coronavírus, para acompanhar a movimentação dos locais de votação, entrevistar candidatos e produzir matérias com análises dos resultados. A partir das 17 horas, os resultados serão comentados pelos colunistas de A Gazeta em live do Papo de Colunista.
A GAZETA AJUDA VOCÊ A ESCOLHER UM CANDIDATO
Durante toda a campanha, A Gazeta produziu materiais para auxiliar os eleitores a decidir o voto. Neste segundo turno, foram feitas entrevistas ao vivo com os candidatos que concorrem nas quatro cidades. Veja os vídeos clicando no nome do município: Vitória, Vila Velha, Serra ou Cariacica.
A Gazeta também preparou o Comparador de Propostas, uma ferramenta em que o eleitor pode comparar o plano de governo dos candidatos e o que eles propõe para os temas: saúde, segurança pública, educação, economia e emprego, política social e desenvolvimento humano e política e corrupção.
O eleitor ainda pode conferir os debates realizados por A Gazeta nesta última semana. Os candidatos que disputam as prefeituras dos quatro municípios participaram do confronto, alguns bem quentes e com troca de acusações entre candidatos.
- Para conferir o debate entre os candidatos de Vitória, clique aqui
- Para conferir o debate entre dos candidatos de Vila Velha, clique aqui
- Para conferir o debate entre os candidatos da Serra, clique aqui
- Para conferir o debate entre os candidatos de Cariacica, clique aqui