Acompanhe a apuração em tempo real do segundo turno na Grande Vitória

Assim como no primeiro turno, os dados serão encaminhados direto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e atualizados a todo instante. Quando 100% das urnas estiverem apuradas, A Gazeta vai mostrar os resultados finais, com o nome dos futuros prefeitos nessas quatro cidades. Também será possível pesquisar, por município ou pelo nome do candidato, quantos votos cada um obteve.