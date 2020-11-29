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Eleições 2020

Acompanhe a apuração em tempo real do segundo turno na Grande Vitória

Os capixabas vão poder saber, de forma instantânea, qual candidato está na frente na disputa pelas prefeituras de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Apuração começa a partir das 17h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 21:23

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 21:23

Veja a apuração do resultado da eleição no ES em tempo real
Veja a apuração do resultado da eleição no ES em tempo real Crédito: Arte Geraldo Neto
A partir das 17h deste domingo (29),  os capixabas vão poder acompanhar em A Gazeta a apuração dos votos nas quatro cidades da Grande Vitória onde ocorre o segundo turno das eleições de 2020. Será possível saber, em tempo real, qual candidato está na frente na disputa pelas prefeituras de VitóriaVila VelhaSerra e Cariacica
Assim como no primeiro turno, os dados serão encaminhados direto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e atualizados a todo instante. Quando 100% das urnas estiverem apuradas, A Gazeta vai mostrar os resultados finais, com o nome dos futuros prefeitos nessas quatro cidades. Também será possível pesquisar, por município ou pelo nome do candidato, quantos votos cada um obteve.
A votação, neste domingo (29), será das 7h às 17h e a apuração começará em seguida. O segundo só ocorre em cidades com mais de 200 mil eleitores, onde nenhum candidato obteve mais de 50% dos votos válidos na primeira votação.
Durante todo o domingo, A Gazeta vai produzir reportagens, entrevistas e análises com especialistas. Os conteúdos serão publicados no site e distribuídos pelas redes sociais. A cobertura robusta, que vai contar com mais de 160 profissionais em todo o Estado, terá início às 6h e vai até a meia-noite.
Os profissionais estarão nas ruas e na redação, seguindo os protocolos sanitários para prevenção de contágio do novo coronavírus, para acompanhar a movimentação dos locais de votação, entrevistar candidatos e produzir matérias com análises dos resultados. A partir das 17 horas, os resultados serão comentados pelos colunistas de A Gazeta em live do Papo de Colunista. 

A GAZETA AJUDA VOCÊ A ESCOLHER UM CANDIDATO

Durante toda a campanha, A Gazeta produziu materiais para auxiliar os eleitores a decidir o voto. Neste segundo turno, foram feitas entrevistas ao vivo com os candidatos que concorrem nas quatro cidades. Veja os vídeos clicando no nome do município: VitóriaVila VelhaSerra ou Cariacica
A Gazeta também preparou o Comparador de Propostas, uma ferramenta em que o eleitor pode comparar o plano de governo dos candidatos e o que eles propõe para os temas: saúde, segurança pública, educação, economia e emprego, política social e desenvolvimento humano e política e corrupção.

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O eleitor ainda pode conferir os debates realizados por A Gazeta nesta última semana. Os candidatos que disputam as prefeituras dos quatro municípios participaram do confronto, alguns bem quentes e com troca de acusações entre candidatos. 
  • Para conferir o debate entre os candidatos de Vitória, clique aqui
  • Para conferir o debate entre dos candidatos de Vila Velha, clique aqui
  • Para conferir o debate entre os candidatos da Serra, clique aqui
  • Para conferir o debate entre os candidatos de Cariacica, clique aqui

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