Eleições 2020: veja o que pode e o que não pode no dia da votação

A urna eletrônica e o botão de "confirma": fique atento ao que pode e ao que não pode no dia da eleição Crédito: Carlos Alberto Silva

A Gazeta consultou a assessora técnica da Corregedoria Regional Eleitoral do TRE-ES, Jaqueline Nunes, para listar o que o eleitor pode ou não fazer no dia das eleições. Veja abaixo.

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS: SANTINHOS E ADESIVOS

Não pode. A distribuição de materiais gráficos só é permitida até as 22 horas do dia 14 de novembro. Depois desse horário, a prática é proibida.

JOGAR SANTINHO NA RUA

Por mais que isso seja relativamente comum em dias de eleição, é proibido pela legislação. O derrame de santinhos em vias públicas perto dos locais de votação é crime e pode gerar multa de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

CARREATAS, PASSEATAS E COMÍCIOS

COMPRA DE VOTOS

É totalmente proibida a compra de votos. Esse é, inclusive, um dos crimes eleitorais com consequências mais graves. A pena para quem pratica pode chegar a quatro anos de prisão e multa.

PEDIR VOTOS

É proibido pedir votos para eleitores dentro dos locais de votação. A prática é conhecida como boca de urna e a pena pode chegar a um ano de detenção. Fica proibida, reforce-se, a distribuição de material de propaganda política ou a prática de aliciamento, coação ou manifestação para influenciar a vontade do eleitor.

PUBLICAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET

Não é permitida a veiculação de propagandas novas no dia da eleição. A legislação permite, no entanto, que os candidatos mantenham na internet as propagandas que já haviam sido publicadas. Postar novas peças ou impulsioná-las nas redes sociais no dia da eleição, no entanto, não é permitido. Pode render multa e detenção de seis meses até um ano.

USAR ADESIVO DE CAMPANHA NA ROUPA

É permitido para eleitores, mas não para mesários. Quem vai trabalhar nas eleições não pode esboçar nenhum posicionamento político ou de voto. Já os eleitores podem manifestar o voto desde que isso seja feito de forma silenciosa e individual, por exemplo, usando um adesivo ou um broche do candidato escolhido.

NÃO USAR MÁSCARA OU CAUSAR TUMULTO

TRANSPORTAR ELEITORES OU FORNECER COMIDA GRATUITA

Não pode. É proibido transportar ou alimentar gratuitamente eleitores no dia das eleições. O descumprimento da regra pode resultar em prisão de quatro a seis anos e multa. Esse é um dos crimes eleitorais que serão fiscalizados pelos mais de 6 mil policiais que estarão nas ruas no domingo.

MANIFESTAÇÕES COLETIVAS DE VOTO

Não pode. A legislação proíbe aglomeração de pessoas com roupas padronizadas, por exemplo. Qualquer declaração coletiva de voto é proibida no dia da votação. A vedação também entra nos crimes eleitorais que pode render multa e até um ano de detenção.

LEVAR CRIANÇAS E ANIMAIS PARA O LOCAL DE VOTAÇÃO

Não é proibido por lei, mas o TRE-ES não recomenda a prática em meio à pandemia de Covid-19, para evitar aglomerações. E, no caso de animais, depende das regras de cada local de votação. Mas, para evitar o contágio pelo coronavírus, o ideal é que o eleitor vá sozinho até o local de votação.

BEBIDAS ALCOÓLICAS

Não haverá proibição da ingestão de bebida alcoólica por parte do TRE-ES. Os juízes eleitorais de cada município, no entanto, podem proibir em casos específicos em que houver necessidade.

COMO DENUNCIAR