Confira o horário de votação nas eleições municipais de 2020

O horário de votação nas eleições municipais de 2020 será das 7h às 17h. Os eleitores terão uma hora a mais, em relação aos pleitos anteriores, para votar. Em eleições passadas, a votação começava às 8h. A ampliação do horário foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para evitar aglomerações, em meio à pandemia de Covid-19.
Também como medida de prevenção à doença causada pelo novo coronavírus, as três primeiras horas do dia, ou seja, das 7h às 10h, serão preferencialmente, mas não exclusivamente, para eleitores acima de 60 anos. Ou seja, pessoas abaixo dessa faixa etária poderão votar nesse período, apenas terão que esperar ao final da fila, ou em uma fila separada, para dar preferência aos idosos. O que, na prática, também funciona no resto do dia, já que idosos são priorizados por lei.
- Data: 29/11/2020 (domingo), segundo turno
- Horário de votação: das 7h às 17h
- Horário preferencial para idosos, mas não exclusivo para eles: das 7h às 10h
De acordo com o TSE, o ideal é que se divulgue o horário prioritário e que os eleitores que não fazem parte do grupo de risco escolham ir aos locais de votação em outros horários, mas não há proibição: qualquer eleitor, de qualquer faixa etária, pode votar em qualquer horário do dia, desde que entre 7h e 17h.
Existe uma regra, no entanto, que pode deixar eleitores de fora das seções: o uso de máscara. O equipamento de proteção será requisito obrigatório para entrar nas zonas eleitorais e, por isso, quem não estiver usando não poderá votar.
Além da máscara, o TSE também recomenda, mas não obriga, que cada eleitor leve a própria caneta, já que não haverá biometria. Para evitar o manuseio de documentos físicos, será possível mostrar aos mesários, à distância, a edição digital do título de eleitor. Quem fez o recadastramento biométrico pode ter acesso pelo aplicativo e-Título, baixando pela Apple Store ou Play Store.
Também é possível votar apresentando um documento com foto, como a identidade. O ideal, no entanto, é evitar o contato físico ou compartilhamento de objetos.