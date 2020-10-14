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Eleições 2020: entenda o que faz um prefeito

O prefeito faz parte do Poder Executivo municipal. É ele quem tem o poder de decidir sobre construção de escolas, postos de saúde e formular políticas públicas para a população
Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

14 out 2020 às 19:16

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 19:16

As eleições municipais estão se aproximando. No dia 15 de novembro, 2,8 milhões de capixabas vão às urnas para escolher os prefeitos das 78 cidades do Espírito Santo. Os mais votados serão responsáveis por manter o município funcionando pelos próximos quatro anos e vão ter que tomar decisões importantes, como onde aplicar o dinheiro da população, arrecadado por meio de impostos.
Ao todo, 375 candidatos disputam as prefeituras no Estado (veja aqui os nomes por município), de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).  No vídeo acima, você confere o que faz o chefe do Executivo municipal.

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