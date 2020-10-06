A Gazeta inicia verificação de conteúdos sobre as eleições 2020 no ES

Passando a Limpo: cartões identificados por cores vão estampar as mensagens para esclarecer sobre o conteúdo verificado Crédito: Equipe de Arte AG

A Gazeta inicia nesta semana uma operação de combate à desinformação sobre as eleições no Veja abaixo como enviar sugestões de checagem. inicia nesta semana uma operação de combate à desinformação sobre as eleições no Espírito Santo . O  Passando a Limpo  vai verificar conteúdos enganosos viralizados na internet relacionados ao pleito municipal até a data do segundo turno, marcado para 29 de novembro.

A iniciativa vai monitorar publicações que viralizarem nas principais redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram, por meio da ferramenta CrowdTangle, além de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp. Eleitores também poderão enviar conteúdos que considerarem suspeitos.

Serra, Vila Velha e O foco será desmentir boatos relacionados às eleições majoritárias nas maiores cidades do Espírito Santo, como Vitória Cariacica . Mas também poderão ser verificados conteúdos viralizados que tratem de temas relacionados às eleições em cidades de fora da Grande Vitória.

COMO SERÃO VERIFICADOS E CLASSIFICADOS OS CONTEÚDOS

Apenas publicações e mensagens em que houver potencial viralização serão verificadas, desde que os fatos citados sejam possíveis de serem checados. A equipe do Passando a Limpo vai usar ferramentas próprias para investigar conteúdos como fotos e vídeos, além de consultar bancos de dados oficiais, documentos públicos e especialistas em determinados assuntos.

Após o trabalho de investigação, será publicada a conclusão da verificação no site e nas redes sociais de A Gazeta. Os conteúdos terão um dos seguintes selos:

Enganoso: Conteúdo retirado do contexto original e usado em outro com o propósito de mudar o seu significado; que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.

Conteúdo retirado do contexto original e usado em outro com o propósito de mudar o seu significado; que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano. Falso: Conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado com ou sem a intenção de espalhar uma mentira.

Conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado com ou sem a intenção de espalhar uma mentira. Sátira: Memes, paródias e imitações publicadas com intuito de fazer humor. Conteúdos satíricos são verificados quando percebe-se que há pessoas tomando-os por verdadeiros.

Memes, paródias e imitações publicadas com intuito de fazer humor. Conteúdos satíricos são verificados quando percebe-se que há pessoas tomando-os por verdadeiros. Comprovado: Fato verdadeiro; evento confirmado; localização comprovada; ou conteúdo original publicado sem edição.

HISTÓRICO

A Gazeta realiza esse tipo de verificação de conteúdo desde as eleições de 2018, quando fez a checagem dos discursos dos candidatos ao governo do Espírito Santo.

Também desde 2018, A Gazeta faz parte da coalizão de veículos de imprensa que integram o Projeto Comprova, que atualmente está em sua terceira fase verificando boatos sobre políticas públicas federais.

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