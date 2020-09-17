Convenções no ES têm aglomeração e pessoas sem máscara na pandemia de Covid-19

Convenção conjunta entre Podemos e Republicanos em Cariacica Crédito: Reprodução/Instagram

Boa parte das legendas do Espírito Santo, contudo, preferiu manter a tradição e organizar convenções presenciais que, em muitos casos, acabaram suprimindo orientações de autoridades em saúde.

As lideranças partidárias afirmam que orientaram seus pré-candidatos e filiados a respeitarem as regras de distanciamento, a usar álcool em gel e máscara, mas admitem que no "calor do momento", que é visto pelas siglas como uma festa, a situação acabou se complicando: alguns eventos foram realizados em locais fechados e sem ventilação e, outros, contaram com mais de 200 participantes.

Em uma live organizada pela Escola Judiciária Eleitoral do Espírito Santo, o analista jurídico do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Jaime Barreiros, afirmou que até o dia 27 de setembro, quando começa de fato a campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral não tem muito o que fazer quanto aos eventos com aglomeração. De acordo com ele, são casos que violam regras sanitárias e podem ser tratadas pela Justiça comum.

Após o dia 27, no entanto, a Emenda que alterou a data das eleições diz que os atos de propaganda eleitoral poderão ser limitados em casos de parecer técnico emitido por autoridades sanitárias e, por isso, a Justiça Eleitoral poderá tomar providências caso seja provocada.

Na Grande Vitória apenas Cariacica permanece em risco moderado no mapa de risco do governo estadual. Vitória, Vila Velha e Serra estão, neste momento, classificadas como risco baixo, ou seja, com menos restrições. Mesmo assim, as recomendações básicas de prevenção, como distanciamento entre as pessoas, uso da máscara a todo momento, higienização das mãos com álcool em gel e a não formação de aglomerações permanecem valendo para todas as cidades, independentemente do grau de risco, para evitar uma possível segunda onda da doença no Estado.

NA SERRA, MAIORIA DOS PARTIDOS REGISTROU CONVENÇÕES LOTADAS

A maioria das pessoas até tentou aparecer de máscara na foto da convenção do Patriota na Serra. Mas, mesmo com o equipamento de proteção e em um lugar aberto, a quantidade de pessoas chama a atenção e, na hora do registro, que contou com a presença do atual prefeito do município, Audifax Barcelos (Rede), é possível ver uma grande aglomeração.

Convenção do Patriota na Serra, realizada em 01/09/2020, muitas pessoas se aglomeram para foto Crédito: Patriota

Na ocasião, quando questionado a respeito do risco envolvendo o número alto de pessoas presentes, o presidente municipal do partido, Charle Nunes, insistiu que a logística e o local foram pensados para a prevenção. "Estávamos em uma área aberta de 5 mil metros quadrados, todas as cadeiras tinham distância de 1,5 metro, disponibilizamos álcool em gel e era obrigatório usar máscara. Ao final do evento utilizaram uma foto em que as pessoas estavam perto, mas cumprimos todo o protocolo de segurança", afirmou a A Gazeta logo após a realização do evento, no início de setembro.

O PSC, que lançou a delegada Gracimeri Givorno como candidata , optou por formalizar as candidaturas em um espaço fechado na Câmara municipal. Na plateia, nem todos estavam de máscara, incluindo pessoas do grupo de risco. Pela foto também é possível perceber que o local não tinha janelas.

Convenção partidária do PSC na Serra Crédito: Assessoria PSC

O vereador da Serra Pastor Ailton Rodrigues, presidente municipal da sigla, disse que o evento também foi transmitido virtualmente para evitar a aglomeração de pessoas, mas "a maioria preferiu participar e era uma festa, por isso participaram." O parlamentar afirmou, ainda, que todos se respeitaram e não ficaram se cumprimentando, mas que em muitas outras convenções o cenário era o mesmo.

"Se você observar, isso está acontecendo com todos os outros partidos. E a verdade é que ninguém está respeitando mais, olha as praias, o que não está tendo é só aula! Bar lotado, comércio todo liberado, na nossa convenção, a única coisa que passou foi o número de pessoas que é muito difícil controlar", afirmou

PSDB e MDB também tiveram registros de pessoas aglomeradas durante as reuniões. O deputado estadual Vandinho Leite (PSDB), confirmado candidato à Prefeitura da Serra pela sigla , afirmou que foram distribuídas máscaras para todos que entraram e havia álcool em gel disponível para higienização das mãos. A reportagem procurou Aloísio Santana, presidente municipal do MDB, mas não teve retorno até a publicação da matéria.

O último dia de convenções, nesta quarta-feira (16), também foi marcado pelo mesmo cenário. Sergio Vidigal (PDT), que já foi prefeito da Serra por três mandatos, foi confirmado candidato no pleito de novembro em um evento que reuniu centenas de pessoas em uma chácara . Em fotos que circularam em grupos de WhatsApp, é possível ver um grupo grande de pessoas sem nenhum distanciamento.

Convenção do PDT na Serra reuniu centenas de pessoas Crédito: Foto leitor

A Executiva municipal do partido afirmou, por nota, que "todos os participantes da convenção para adentrarem ao local do evento obrigatoriamente tiveram a temperatura medida, fizeram uso do álcool em gel nas mãos e utilizaram máscaras. Para um controle ainda maior, o partido fixou 20 totens de álcool pelo espaço."

EM CARIACICA OS EVENTOS ACONTECERAM NO MESMO LOCAL

Em Cariacica, única cidade da Grande Vitória que ainda está em risco moderado de contágio pelo novo coronavírus e, por isso, tem mais restrições, a sede da Apae foi escolhida como palco de cinco eventos eleitorais que reuniram centenas de pessoas. Em uma sala fechada e sem muita ventilação, Podemos e Republicamos realizaram uma reunião para anúncio de apoio ao deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) no dia 10 e uma convenção conjunta nesta segunda-feira (14).

Reunião entre Podemos e Republicanos/Convenção do Podemos de Cariacica Crédito: Montagem/Reprodução/Instagram

Neste mesmo local, DEM, PMN e PT realizaram suas convenções com cenário parecido. A reportagem tentou contato com os presidentes municipais do Podemos e do Republicanos, mas até a publicação deste texto não teve retorno.

Nilson Basílio, presidente municipal do DEM, que esteve presente em todos os eventos, disse que sempre há a orientação para distanciamento e uso de máscara, mas para os candidatos é "difícil segurar a emoção".

Convenção do PMN/Convenção do DEM em Cariacica Crédito: Montagem/PMN e DEM

"É um momento de festa, a maioria está concretizando o sonho da candidatura, tem gente que trabalha por isso há quatro anos e aí quando chega na última hora, hora de receber a chave para ser candidato, não poder ter ninguém, não poder ter amigos, muito difícil. Pedimos para não trazer as pessoas, mas para o candidato é muito ruim", aponta.

O PT, que fez sua convenção no dia 15 , também ocupou o auditório com um grande número de pessoas. Com a presença do deputado federal Helder Salomão (PT), a maior parte do grupo está de máscara, mas sem nenhum distanciamento. A reportagem procurou a diretoria do partido no município, mas não teve retorno.

Convenção do PT em Cariacica Crédito: Divulgação/PT

Ele explica que o partido não optou pelo encontro virtual porque nem todos os filiados teriam acesso às ferramentas para se conectar. "Aconteceram mesmo os abraços, a gente não tem como impedir. Falar a gente fala, mas não tem como impedir a comemoração, a alegria", pontuou.

Convenção do PSB contou com a presença de quase 200 pessoas Crédito: PSB

No último dia de convenções, para confirmar a candidatura de Sandro Locutor a prefeito, o PROS reuniu cerca de 400 pessoas no Matrix Music Hall . Apesar de ser um ambiente grande, a organização admitiu que não esperava tantas pessoas. "A organização foi surpreendia pela quantidade de pessoas. Eram esperadas 150 a 200 vieram 400. Tivemos que fazer operação de guerra com mobilização de toda a equipe para álcool em gel, espaçamento e cadeiras. Foi a maior convenção de Cariacica e uma das maiores do Estado", afirmou.

Convenção do PROS em Cariacica Crédito: Reprodução/Instagram

EM VILA VELHA, CANDIDATO DO PSL APARECEU SEM MÁSCARA

Em Vila Velha, a convenção que confirmou Amarildo Lovato candidato a prefeito foi realizada no jardim da sede do partido. A ideia era evitar locais fechados para que o vírus não circulasse com facilidade. A liderança do partido, no entanto, só esqueceu de usar a máscara, um dos itens mais importantes para prevenir o contágio da doença.

Amarildo Lovato ao centro, com o deputado Alexandre Quintino (à esquerda) e o vice da chapa, coronel Foresti (à direita) Crédito: Divulgação / PSL Vila Velha

De mãos dadas, o presidente estadual Coronel Alexandre Quintino, o candidato à Prefeitura de Vila Velha, Amarildo Lovato, e o vice da chapa, Coronel Foresti, posam para a foto sem o equipamento. "A máscara, querendo ou não, atrapalha um pouco a nossa voz e a comunicação, as pessoas acabam não entendendo o que estamos falando", afirma. Por isso, para Lovato, é comum ver políticos tirando a máscara durante os discursos.

Aglomeração na porta da Câmara de Vila Velha onde acontecia a convenção do PSDB Crédito: Foto leitor

EM VITÓRIA, CONVENÇÃO DO PATRIOTA LOTOU A CÂMARA MUNICIPAL

Vários partidos da Capital optaram por realizar a convenção na Câmara de Vitória, como PV, PDT e PSC. O ambiente é fechado e com pouca ventilação. Nesta quarta-feira (17), foi a vez de o Patriota utilizar o local para oficializar a candidatura do deputado estadual Capitão Assumção à Prefeitura de Vitória . Na foto enviada para A Gazeta, além da grande aglomeração de pessoas, é possível notar que muitos dos presentes estavam sem máscara, inclusive pessoas que integram o grupo de risco.

Convenção do Patriota na Câmara de Vitória Crédito: Foto leitor

A executiva municipal foi procurada, mas não deu retorno. Capitão Assumção é um seguidor fervoroso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que desde o início da pandemia deu diversas declarações minimizando a seriedade da doença e esteve presente em diversas manifestações e reuniões sem usar máscara e desrespeitando o distanciamento social.

AGLOMERAÇÕES NO INTERIOR

Os encontros acalorados não se restringiram à Grande Vitória. Fotos que circulam nas redes sociais mostram que convenções no interior também registraram a presença de grandes grupos de pessoas e, muitas vezes, sem máscara. Em Itapemirim, essa foi a realidade em pelo menos duas convenções.

No evento que oficializou a candidatura do atual prefeito, Thiago Peçanha (Republicanos), à reeleição, foi grande o número de pessoas que se aglomeraram para fotos, inclusive o deputado federal Amaro Neto (Republicanos) e o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), ambos sem máscara. Na foto, Peçanha e Luciano Paiva, prefeito afastado do município, estão lado a lado, sem distanciamento e, também, sem a proteção. Os dois são médicos.

Convenção do Republicanos em Itapemirim Crédito: Divulgação

O presidente municipal da sigla, pastor Luciano Passon, enviou a seguinte nota à reportagem:

"A maioria dos partidos e acrescento da 'federação' mantiveram seus encontros presenciais, observando esse cenário por uma questão lógica seguindo os partidos que assim fizeram, tomamos o mesmo direcionamento. Se é possível a uns a nós também da mesma forma, mas seguimos todo o protocolo recomendado. Em relação a aglomeração citada foi inevitável pois estamos tratando de uma convenção do pré-candidato Dr Thiago que é muito querido pela população Itapemirinense. Entendemos portanto que cada cidadão que esteve ali foi inteiramente por livre espontânea vontade para apreciar o seu pré candidato, e isso foi inevitável . Ressalto que todos os presentes foram orientados ao uso de máscaras e informados que no recinto havia disponibilidade de álcool em gel em vários pontos da Convenção. Por fim, buscamos ser sucintos no Rito e nas falas das lideranças presentes diminuindo o tempo no local da convenção, mesmo sendo um local bem arejado e com os cuidados devidos."

Do outro lado do tabuleiro eleitoral de Itapemirim, a convenção que reuniu PP, PSB e DEM em apoio à candidatura de Antonio Rocha (PP) não foi diferente. Vídeos publicados mostram pessoas sem distanciamento. A grande maioria, no entanto, está de máscara.

Convenção do PP, PSB e DEM em Itapemirim Crédito: Reprodução

A organização do evento afirmou, por nota, que optou por realizar a convenção presencialmente porque muitos de seus filiados e pré-candidatos são de áreas rurais. "São comunidades sem cobertura de telefone e como nem todos têm acesso à internet a convenção virtual seria inviável", diz o texto. A coligação sustenta, ainda, que tomou "diversas medidas sanitárias: cadeiras foram colocadas com o distanciamento necessário, antes de entrar no local os presentes passaram por uma triagem (medição de temperatura, questionamento sobre sintomas e higienização com álcool) e exigiu o uso de máscaras."