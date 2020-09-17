Sérgio Meneguelli anuncia que não será candidato à reeleição em Colatina

Sérgio Meneguelli anunciou que não será mais candidato Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação

A grande dúvida que pairava sobre a população colatinense, e já mexia com as articulações políticas na cidade, chegou ao fim. Após manter segredo a respeito do pleito de novembro, o atual prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (17), que não será candidato à reeleição.

Com a retirada da pré-candidatura de Meneguelli, o Republicanos não encabeçará nenhuma chapa na cidade, mas vai ocupar a vaga de vice em uma aliança firmada com o candidato a prefeito Luciano Merlo (Patriota). O presidente municipal da legenda, Marcos Guerra, foi o nome escolhido para a composição.

"Não foi fácil tomar essa decisão. Dói muito, porque eu tenho um carinho muito grande por Colatina e sei que estou decepcionando muita gente. Mas eu tinha um projeto de quatro anos para a cidade. Eu fiz o meu dever e acho que tem outras pessoas capacitadas que podem assumir a Prefeitura de Colatina", disse emocionado.

A declaração de Meneguelli foi dada com exclusividade para A Gazeta. A decisão oficial será anunciada nas redes sociais do prefeito na noite desta quinta-feira (17). Na entrevista, ele chorou e disse que vai entregar a prefeitura com orgulho da gestão que fez. E também pontuou os motivos de não tentar a reeleição, entre eles o fato de não concordar com a permanência de políticos por mais de um mandato à frente da cidade.

"Eu sou contra reeleição, acho que é uma desonestidade. A gente quando é prefeito já tem a máquina do nosso lado. E eu não sou o dono da cidade. Se eu tentasse a reeleição, estava descumprindo o meu objetivo quando entrei, que era estar à frente da cidade por quatro anos" Sérgio Meneguelli - Prefeito de Colatina

Além de não disputar o pleito, Meneguelli também não vai declarar apoio a nenhum candidato, nem mesmo aos que o partido chancelar. "Estou fora da eleição, não quero envolver a máquina, não acho justo influenciar o voto das pessoas. Por isso, decidi que não irei manifestar meu apoio. Vou participar da eleição como um cidadão comum, que tem o direito de escolher o voto."

O prefeito havia dito que já estava decidido, mas que anunciaria o destino político apenas em 26 de setembro , último dia para pedido de registro de candidatura à Justiça Eleitoral.

"Eu tentei adiar ao máximo que pude anunciar essa decisão. Já estava tendo que enfrentar uma pandemia na cidade, não queria ter que lidar com a situação da eleição. Muita gente ia falar que eu estava blefando, por isso decidi permanecer em silêncio", pontuou.

ALIADOS E ADVERSÁRIOS

A ausência do atual prefeito da disputa mexe no tabuleiro de alianças na cidade. Alguns partidos se movimentavam para unir forças contra Meneguelli. Sem o prefeito no pleito, novas articulações devem ser formadas em Colatina. Na lista de aliados do Republicanos estão, até o momento Patriota, MDB e PSDB.

"Relutei muito, mas pensando no desenvolvimento econômico, na geração de oportunidades para a cidade, o Republicanos colocou meu nome para compor a chapa com Luciano. A nossa relação sempre foi muito boa, então fica fácil trabalhar em conjunto. Temos ao nosso lado bons aliados", declarou Marcos Guerra, presidente do Republicanos em Colatina.

QUEM É SÉRGIO MENEGUELLI

Meneguelli tem 64 anos e foi vereador em Colatina por três mandatos consecutivos (2005-2016). Em 2016, lançou-se candidato, pela primeira vez, a prefeito e foi eleito com 30,24% dos votos válidos. O segundo lugar ficou com Tadeu Marino (PSB).