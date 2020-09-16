Os bastidores da reta final das convenções partidárias no ES

Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e Marcos Delmaestro, presidente do PP de Vitória Crédito: Reprodução

Com o desmoronamento da candidatura do ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) a prefeito de Vitória, o Progressistas (PP) se tornou a “noiva do momento” na cidade, isto é, o partido cujo apoio é o mais cobiçado pelos outros candidatos a prefeito que restaram de pé na disputa.

Nesta quarta-feira (16), o escritório do PP em Vitória, na Praia do Canto, virou a Meca dos demais candidatos a prefeito. Só pela manhã, o presidente municipal da sigla, Marcos Delmaestro, recebeu dois deles, Halpher Luiggi (PL) e Sérgio Sá (PSB), além do vereador Max da Mata (Avante), coordenador da campanha de Fabrício Gandini (Cidadania). Delmaestro também já recebeu ligação de João Coser (PT) e pretende conversar com todos os concorrentes ao longo do dia.

Naturalmente, todos eles estão interessados na mesma coisa: o dote da noiva. Com boa bancada no Congresso Nacional, o PP levará um bom tempo de TV e rádio e uma boa cota do Fundo Eleitoral para o candidato em cuja coligação decidir ingressar.

O CANDIDATO EM CARIACICA

Enquanto isso, em Cariacica, há especulações de que o médico Hélcio Couto, lançado à prefeitura pelo PP, estaria sendo cotado para se tornar vice de Saulo Andreon, o candidato do PSB, partido de Renato Casagrande. Essa costura passaria pela excelente relação do PP com o governo Casagrande, do qual faz parte, com direito à Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Delmaestro nega interesse nisso e sustenta que Hélcio Couto é candidato a prefeito.

A CANDIDATA NA SERRA

Por motivo semelhante (o relacionamento estadual), o nome da pré-candidata do PP a prefeita da Serra, Luciana Malini, entrou em discussões sobre a vice do deputado estadual Bruno Lamas (PSB). Delmaestro também refuta essa hipótese e mantém a candidatura dela a prefeita. O partido tem planos maiores para a mulher do ex-deputado Jamir Malini. Mesmo com poucas chances de triunfo eleitoral na Serra, Luciana é aposta do PP para concorrer a deputada federal em 2022. Com isso no horizonte, sua participação na eleição municipal é importante para aumentar o recall político da ainda pouco conhecida candidata.

SEREIA POLÍTICA 1

Diante da indefinição do(a) vice de Bruno Lamas, a Juventude Socialista Brasileira (JBS) na Serra, ala jovem do partido, decidiu indicar para a vaga a campeã de bodyboard Maylla Venturin, também filiada ao PSB. A princípio, ela é pré-candidata a vereadora da Serra. O problema desse arranjo, para Bruno, é que uma chapa puro-sangue dificulta a atração de aliados.

SEREIA POLÍTICA 2

Falando em campeãs de bodyboard que entraram na política, Neymara Carvalho é a atual subsecretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Vila Velha e também a presidente municipal do PSDB. É ela quem conduzirá a convenção do partido, na noite desta quarta-feira (16), na qual o prefeito Max Filho (PSDB) será lançado à reeleição.

AMARO E EDSON MAGALHÃES

De Jacaraípe para a Barra do Jucu; da Barra do Jucu para as praias de Guarapari. Já tem muitos candidatos a prefeito no Estado surfando no apoio de Amaro Neto (Republicanos) e tirando onda por isso. Um deles é o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB). Na noite desta terça-feira (15), Amaro publicou um story ao lado de Magalhães, interpretado por muita gente, com o início da campanha batendo à porta, como manifestação inequívoca de apoio à reeleição do prefeito por parte do deputado federal.

MAZZELLI SEGUE NA LUTA

Mas a manifestação de Amaro não significa enfraquecimento ou retirada da candidatura de outra atleta que milita na política: a vereadora Fernanda Mazzelli, que se filiou em abril ao Republicanos para ser candidata a prefeita de Guarapari e espera profundamente o apoio de Amaro, como ela mesma declarou à coluna em agosto. A candidatura de Fernanda está mantida, independentemente da manifestação pessoal de Amaro.

PAN: PARTIDO AMARO NETO

A propósito, o caso de Guarapari é emblemático e exemplifica uma situação que poderemos ver com frequência ao longo dessa eleição: Amaro não necessariamente estará com os candidatos apoiados por seu próprio partido. Em algumas cidades, ele pode decidir, individualmente, caminhar com um candidato a prefeito diferente daquele do palanque onde estiver o Republicanos. Ou seja: Amaro é uma coisa; seu partido é outra.

POR EXEMPLO...

Na Serra, o Republicanos está fechadíssimo com a candidatura do deputado Xambinho (PL); já Amaro conversa muito bem tanto com Xambinho quanto com Sérgio Vidigal (PDT), apoiado por ele em 2016.

JÁ EM LINHARES...

Ainda sobre Amaro, em Linhares não tem erro: o Republicanos apoia a reeleição do prefeito Guerino Zanon (MDB), e Amaro também. Tanto que o deputado mandou um vídeo com depoimento favorável ao prefeito, exibido na convenção municipal do MDB (uma superprodução, por sinal).

PROTAGONISTA MASCULINO

Falando em superproduções, chamou a atenção a do PSB em Cariacica, realizada no último domingo (13), para lançamento do ex-vereador Saulo Andreon à prefeitura. O governador Renato Casagrande (PSB) não compareceu, mas esteve “presente” por meio de um retrato gigantesco no painel atrás da mesa, ao lado de outro “carão” gigantesco da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB), principal apoiadora de Saulo.

SÓ QUE NÃO...

Para Jaqueline, porém, o homem mais importante no recinto, ou ao menos o mais atraente, era outro. Diante da plateia, a vice-governadora afirmou que o ex-vereador, Adilson Avelina, pré-candidato a prefeito de Cariacica pelo PSC, era “o homem mais bonito” do evento. É o marido dela.

PLANTÃO POLICIAL

Falando em matrimônio, esta reta final de composições dos acordos políticos promete proporcionar muitos casamentos eleitorais na delegacia. Aliás, já está havendo alguns… Na Serra, o delegado Márcio, policial federal, teve a candidatura a prefeito barrada pelo próprio partido, o MDB, em uma convenção para lá de polêmica. Enquanto isso, a convenção do PTC em Aracruz acabou em confusão e o presidente estadual do partido, Adriano Rocha, quase apanhou dos convencionais. Tudo porque preferia levar a sigla a apoiar a reeleição do prefeito Jonas Cavaglieri, enquanto correligionários preferiam outro candidato.

CRISTÃOS, MUITO CRISTÃOS...

Isso porque PTC significa Partido Social Cristão. Está se vendo.

ANJOS POR TODA PARTE

Este pleito também já apresenta algumas situações curiosas envolvendo políticos com parentesco entre si. A família Dos Anjos tem candidatos a prefeito em três cidades diferentes: Enivaldo dos Anjos em Barra de São Francisco; o filho dele, Giulianno dos Anjos, em Água Doce do Norte; e o sobrinho dele, Mazinho dos Anjos, em Vitória.

CASOS DE FAMÍLIA