Em Cariacica, PT lança Célia Tavares, PSC confirma Avelina e Rede define Marcos Bruno

As convenções de PT e PSC foram realizadas nesta terça Crédito: Montagem/PT e PSC

No penúltimo dia do prazo para realização das convenções partidárias, PT, PSC e Rede confirmaram os nomes dos candidatos que vão concorrer à Prefeitura de Cariacica em novembro. Sem surpresas, o PT escolheu, nesta terça-feira (15), Célia Tavares para disputar o Executivo municipal. Já o PSC definiu o nome do ex-vereador Adilson Avelina (PSC); enquanto a Rede lançou o ex-deputado estadual Marcos Bruno.

Como vice, a petista terá Wanderlei Thomas, que era pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade. Ele é professor e disputou uma vaga na Assembleia Legislativa em 2018, sem sucesso. O PT também confirmou 29 candidatos a vereador, sendo 12 mulheres.

PSC CONFIRMA AVELINA

O ex-vereador Adilson Avelina (PSC), marido da vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes (PSB), é mais um nome confirmado na disputa pela cadeira de chefe do Executivo municipal em Cariacica. Em convenção realizada nesta terça-feira, Avelina recebeu o aval do partido diante da presença de sua esposa e outros aliados, como o vice-prefeito de Cariacica, Nilton Basílio (PDT); o presidente da Câmara municipal, Cesar Lucas (PV); o presidente municipal do PV, Eduardo Meireles; e o presidente do PDT na cidade, Itamar Freire.

A chapa de Avelina ainda não está completa. O candidato afirma que há conversas com outros partidos, mas tem buscado um nome que represente o segmento do comércio para compor a candidatura. "Alguns empresários são filiados a partidos que ainda não decidiram candidatura e temos também, dentro do nosso próprio partido, alguns empresários filiados. Podemos entrar nesse consenso."

Presidente municipal do DC, o pastor Daniel esteve presente no evento e reafirmou o apoio do partido a Avelina. A assessoria da legenda informou, no entanto, que o partido mantém a candidatura de Dr. Motta e explicou que o dirigente compareceu ao evento por todos estarem em um "bloco de quatro partidos", se referindo ao grupo composto por DC, PL, PSC e PSD.

Na convenção, o PSC também confirmou 29 nomes para concorrer a uma vaga no Legislativo.

MARCOS BRUNO VAI CONCORRER PELA REDE

Marcos Bruno é confirmado candidato pela Rede Crédito: Divulgação/Rede

Em convenção realizada também nesta terça, a Rede confirmou o nome do ex-deputado estadual Marcos Bruno como cabeça de chapa na corrida pela Prefeitura de Cariacica. A sigla também definiu 29 candidatos a vereador.

Marcos Buno já foi deputado estadual e vereador. Em 2016, disputou a prefeitura. A legenda ainda não oficializou a escolha de um vice, mas o presidente estadual do Patriota, deputado estadual Rafael Favatto, esteve no evento e o candidato confirmou que existem conversas avançadas com a sigla.

Na convenção do Patriota, o partido indicou a presidente municipal Geane Resende para compor como vice em uma chapa majoritária (de prefeito). Marcos Bruno afirma que as conversas já estão avançadas, mas que, se o partido não confirmar, pode buscar alguém de dentro da própria legenda.