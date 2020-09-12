Chapa puro-sangue: PSD confirma Celso Andreon candidato em Cariacica

Neucimar Fraga, Celso Andreon e Sérgio Colodetti na convenção partidária do PSD, que confirmou chapa puro-sangue Crédito: Igor Machado

O nome do vereador de Cariacica Celso Andreon (PSD) é mais um dos confirmados, por enquanto, na corrida pela cadeira de prefeito do município. A legenda confirmou o nome do parlamentar, e de mais 23 candidatos a vereador, em convenção partidária nesta sexta-feira (11). O presidente da Associação Comercial de Itacibá, Sérgio Colodetti (PSD), foi indicado como vice, formando chapa puro-sangue, ou seja, composta apenas por integrantes do partido.

Celso era um dos quatro pré-candidatos dentro de um bloco de cinco partidos que negociam coligações: Doutor Hélcio, pelo PP; Avelina, pelo PSC, e Doutor Motta, pelo DC, que conta com o apoio do PL de Magno Malta, que deve indicar o vice da chapa.

Até o momento, todas as siglas "batem o pé" em suas candidaturas para a prefeitura, mas apenas o PSD confirmou, em convenção, a candidatura.

O evento foi realizado no modelo híbrido, uma parte dos pré-candidatos e lideranças do partido se encontrou no Centro Empresarial, no Shopping Moxuara, e a reunião foi transmitida virtualmente para os demais candidatos e filiados.

Nenhum representante dos partidos que integram o grupo do qual o PSD faz parte, no entanto, esteve presente no evento para demonstrar apoio, ou pelo menos não tiveram a presença anunciada.

Celson Andreon disse durante a convenção que acredita que Cariacica terá "cerca de 12 candidatos a prefeito, sendo otimista", por isso "é uma vantagem ter uma candidatura puro-sangue em um cenário pulverizado como esse."

Ao que tudo indica, Celso pode ter que concorrer com o próprio irmão pela prefeitura. O ex-vereador de Cariacica Saulo Andreon é apresentado como aposta do PSB para dirigir Cariacica. A convenção dos socialistas será neste domingo (13), mas lideranças do PSB sustentam que "não existe a possibilidade de Saulo não ser candidato", ou seja, a corrida pode se tornar uma disputa familiar.

CHAPA PENSADA PARA FORTALECER O PARTIDO

Em discurso, Celso Andreon afirmou que o intuito do partido é se fortalecer no município, por isso a opção de oficializar uma chapa composta apenas por integrantes do PSD.

"Um dos nossos principais compromissos não é só disputar para ganhar, mas é a responsabilidade partidária para que o partido seja de opinião e conduza a cidade. Teremos nossa chapa puro-sangue, prefeito e vice, e construiremos juntos o que o PSD tem para Cariacica. Estamos concluindo o nosso propósito de ter um partido coeso, forte e com ideias a apresentar para a cidade", disse.

A escolha de Sérgio Colodetti para vice, de acordo com o candidato, deu-se pela importância de dar voz ao setor de comércio da cidade. "Sérgio é um empreendedor, um homem de negócio e representa todo o setor de comércio de Cariacica", anunciou o vereador.