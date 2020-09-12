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Eleições 2020

Chapa puro-sangue: PSD confirma Celso Andreon candidato em Cariacica

Em convenção nesta sexta-feira (11), partido confirmou o vereador para prefeitura e indicou Sérgio Colodetti, presidente da Associação Comercial de Itacibá, como vice

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 07:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2020 às 07:00
Neucimar Fraga, Celso Andreon e Sérgio Colodetti na convenção partidária do PSD, que confirmou chapa puro-sangue
Neucimar Fraga, Celso Andreon e Sérgio Colodetti na convenção partidária do PSD, que confirmou chapa puro-sangue Crédito: Igor Machado
O nome do vereador de Cariacica Celso Andreon (PSD) é mais um dos confirmados, por enquanto, na corrida pela cadeira de prefeito do município. A legenda confirmou o nome do parlamentar, e de mais 23 candidatos a vereador, em convenção partidária nesta sexta-feira (11). O presidente da Associação Comercial de Itacibá, Sérgio Colodetti (PSD), foi indicado como vice, formando chapa puro-sangue, ou seja, composta apenas por integrantes do partido.
Celso era um dos quatro pré-candidatos dentro de um bloco de cinco partidos que negociam coligações: Doutor Hélcio, pelo PP; Avelina, pelo PSC, e Doutor Motta, pelo DC, que conta com o apoio do PL de Magno Malta, que deve indicar o vice da chapa.
Até o momento, todas as siglas "batem o pé" em suas candidaturas para a prefeitura, mas apenas o PSD confirmou, em convenção, a candidatura.
O evento foi realizado no modelo híbrido, uma parte dos pré-candidatos e lideranças do partido se encontrou no Centro Empresarial, no Shopping Moxuara, e a reunião foi transmitida virtualmente para os demais candidatos e filiados.
Nenhum representante dos partidos que integram o grupo do qual o PSD faz parte, no entanto, esteve presente no evento para demonstrar apoio, ou pelo menos não tiveram a presença anunciada.
Celson Andreon disse durante a convenção que acredita que Cariacica terá "cerca de 12 candidatos a prefeito, sendo otimista", por isso "é uma vantagem ter uma candidatura puro-sangue em um cenário pulverizado como esse." 
Ao que tudo indica, Celso pode ter que concorrer com o próprio irmão pela prefeitura. O ex-vereador de Cariacica Saulo Andreon é apresentado como aposta do PSB para dirigir Cariacica. A convenção dos socialistas será neste domingo (13), mas lideranças do PSB sustentam que "não existe a possibilidade de Saulo não ser candidato", ou seja, a corrida pode se tornar uma disputa familiar.

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CHAPA PENSADA PARA FORTALECER O PARTIDO

Em discurso, Celso Andreon afirmou que o intuito do partido é se fortalecer no município, por isso a opção de oficializar uma chapa composta apenas por integrantes do PSD.
"Um dos nossos principais compromissos não é só disputar para ganhar, mas é a responsabilidade partidária para que o partido seja de opinião e conduza a cidade. Teremos nossa chapa puro-sangue, prefeito e vice, e construiremos juntos o que o PSD tem para Cariacica. Estamos concluindo o nosso propósito de ter um partido coeso, forte e com ideias a apresentar para a cidade", disse.
A escolha de Sérgio Colodetti para vice, de acordo com o candidato, deu-se pela importância de dar voz ao setor de comércio da cidade. "Sérgio é um empreendedor, um homem de negócio e representa todo o setor de comércio de Cariacica", anunciou o vereador. 
O presidente estadual da sigla, Neucimar Fraga, esteve presente e discursou em apoio ao nome de Celso para a prefeitura. "O candidato mais preparado pra dirigir Cariacica, que tem conhecimento da máquina pública, da base e da política é o nosso companheiro Celso Andreon. Não tenho duvida que ele está preparado pra fazer o que Cariacica precisa daqui pra frente", declarou.

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