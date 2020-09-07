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Eleições 2020

MDB confirma Ivan Bastos como candidato a prefeito em Cariacica

Formando, por enquanto, uma chapa puro-sangue, o vice será o presidente da sigla no município, Benízio Lázaro. Mas coligações ainda indefinidas podem promover mudanças

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 13:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 13:51
Ivan Bastos foi escolhido como candidato a prefeito de Cariacica pelo MDB
Ivan Bastos foi escolhido como candidato a prefeito de Cariacica pelo MDB Crédito: Arquivo pessoal
MDB confirma Ivan Bastos como candidato a prefeito em Cariacica
O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Cariacica definiu, em convenção realizada na manhã desta segunda-feira (7), o pastor Ivan Bastos como candidato a prefeito da cidade pela sigla. Formando, por enquanto, a chapa puro-sangue, o vice será o presidente do MDB no município, Benízio Lázaro.
Segundo Benízio, possíveis coligações a serem formadas ainda podem mudar a definição da chapa para as eleições municipais. "Por enquanto, está puro-sangue. Mas com autonomia para fazer coligação. Então, talvez nessa coligação, possa entrar um novo vice. Temos conversas em andamento com outros partidos, então pode acontecer. Estamos aguardando as convenções das outras legendas para confirmar isso", disse.

O CANDIDATO

Ivan Bastos é pastor, tem 56 anos, é filiado ao MDB há cerca de um ano. Apesar de já ter participação na política desde a década de 80, inclusive sendo presidente do PTC no Espírito Santo, vai ser testado nas urnas pela primeira vez.
"O slogan da nossa campanha é fazer de Cariacica uma cidade mais humana e inteligente. Uma cidade mais tecnológica, voltada para a modernidade. Tenho bons planejamentos tecnológicos na área da saúde e também na educação."
O pastor também fez questão de se colocar como mais um candidato da linha bolsonarista no município. "O (subtenente) Assis diz que é o único bolsonarista, mas é diferente. Eu sou bolsonarista. Nós chegamos a conversar com todos os lados, mas temos uma linha voltada para acompanhar o projeto de desenvolvimento do país", completou.
A convenção do MDB em Cariacica foi realizada na APAE de Campo Grande na manhã desta segunda-feira (7). No evento, o partido informou que não vai lançar candidatos a vereador no município.

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