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Em distribuidora de bebidas

Confusão envolvendo policial e amigo termina com mulher baleada na Serra

Investigador da Polícia Civil se envolveu na briga; outro homem fez os disparos com a arma do policial

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 12:14

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

30 abr 2026 às 12:14

Um investigador da Polícia Civil, de 41 anos, se envolveu em uma confusão que terminou com uma mulher baleada em uma distribuidora no Bairro Laranjeiras, na Serra, na noite de quarta-feira (29). Imagens de câmera de segurança (veja acima) mostram o policial se aproximando da vítima, de 31 anos, e iniciando agressões.


A vítima, que é funcionária da unidade, tenta se defender e o policial saca a arma. Ela consegue atingi-lo com uma barra de ferro, fazendo com que a arma caia no chão. Nesse momento, um segundo homem, de 52 anos, amio do investigador, pega a arma e efetua vários disparos contra a mulher, que é atingida nas costas e na perna.


Testemunhas relataram que o policial chegou ao local aparentemente embriagado. Ele teria tentado comprar bebidas e se desentendido com funcionárias da distribuidora no momento do pagamento.


Após os disparos, os dois homens deixaram o local. A Polícia Militar foi acionada e socorreu a vítima, que foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.


Durante buscas, os militares receberam informações de que os homens teriam sido vistos em um posto de combustíveis. Eles foram localizados dentro de um veículo, onde também foram apreendidos uma arma de fogo e carregadores com munições. Ambos foram encaminhados à Delegacia Regional da Serra.


A Polícia Civil informou que em primeiro momento, a autoridade policial decidiu por liberar os conduzidos e encaminhou o fato para investigação. A arma de fogo, de propriedade da corporação, foi recolhida e o porte de arma do policial foi suspenso.


"A partir deste momento, ele passa a desempenhar atividade administrativa. A Corregedoria instaurou um Procedimento Administrativo Disciplinar e o caso seguirá sob investigação", disse a PC.


*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta

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